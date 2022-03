Tarım ve Hayvancılıkta Sürdürülebilir Eylem Planı Açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye" hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlikte ülkeyi markalaştırma çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu amaçla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), tarım ve hayvancılık sektörlerinde dönüşümü hızlandırmak adına hazırlamış olduğu "Tarım ve Hayvacılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın detaylarını gerçekleştirdiği tanıtım toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı.



Düzenlenen tanıtım toplantısında "Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı" hakkında konuşan TİM BAşkanı İsmail Gülle, "Türkiye ihracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri olarak, geçmişten emanet aldığımız ve geleceğe mirass bırakacağımız sürdürülebilir bir dünya adına başlatmış olduğumuz seferberlikten büyük bir heyecan duyuyoruz. Tarım ve hayvancılık sektörümüz büyük bir vizyonla sürdürülebilrlik eylem palanımız çerçevesiyle aksiyon alan ikinci sektörümüz oldu. İnşallah tüm bu çalışmalar neticesinde , TİM Sürdürülebilrlik Eyle Planı çerçevesinde belirlediğimiz sektörel hedeflere hep birlikte ulaşacağız" dedi.



Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, IPCC'nin açıkladığı son raporundaki en iyi senaryoya göre küresel ısınmanın +1,5 C olarak gerçekleşmesi durumunda, kentsel alanlarda yaşayan 350 milyondan fazla insanın artan kuraklıklar sebebiyle su kıtlığı yaşayacağını, küresel GSYH'nin yüzde on azalacağını, en kötü senaryoya göre ise küresel ısınmanın +4 C olarak gerçekleşmesi durumunda, tarım alanlarının yaklaşık yüzde 10-30 oranında küçüleceği ve küresel GSYH'nin yüzde 23 azalacağı gibi vahim senaryolarının öngürüldüğünü belirtti. TİM Başkanı İsmail Gülle, G20 iklim etkileri raporinda ise tarımsal kuraklıkların, orman yangınlarının, kıyı taşkınlarının ve kasırgaların daha sık görülen bir durum haline gelmesinni öngörüldüğünü dile getirdi.



2021 yılında tarım ve hayvancılık sektörlerindeki ihracatın, yüzde 22 artışla 29,7 milyar dolara ulaştığını, bu sektörün AB ülkelerine olan ihracatının 7,8 milyar dolar, diğer Avrupa ülkelerine ise 2 milyar dolar olduğuna dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü: " Yani tarım ve hayvancılık ürünlerimizin üçte birini Avrupa'ya ihraç ediyoruz. bu oran fındıkta yüzde 80, kuru meyvede yüzde 59, meyve sebze mamullerinde yüzde 50, su ürünleri ve hayvansal mamullerde yüzde 26 seviyesinde. Avrupa pazarının ve Yeşil Mutabakatın tarım ve hayvancılık sektörlerimiz için önemi gayet açık. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yayınladığı ilk günden bu yana ihracatçıılarımızı yeşil dönüşüm ve yeşil mutabakat odağında bilinçlendirmek için pek çok etkinlik ve eğitim programı düzenledik. Bunlardan biri de, Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirerek ilgili Bakanlık ve Kamu kurumları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla ilkini marmara bölgesine yönelik gerçekleştirdiğimiz Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı genel olarak yıl içinde tüm bölgelerimize yönelik eğitimleri düzenlemeyi hedefliyoruz".



TİM Tarım ve Hayvancılık Sektörlerinde Sürdürülebilirlik Eylem Planı



1- TARIM VE HAYVANCILIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FLATFORMU

TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu çatısı altında Tarım ve Hayvancılık Sürdürülebilirlik Komitesi kurulacak.

2-TARIMSAL ÜRETİM

Bitkisel üretimde verimliliği arttırarak , karlılığın esas olhduğu üretim çeşitliliği sağlanarak bitkisel üretimin bir iş alanı olduğunun ülke genç nüfusuna çeşitli platformlarda anlatılması planlanmaktadır.

3-TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİM

Topraktaki besin madde kaybının azaltılması yönelik çalışmalar desteklenecek ve bitki besleme programlarında toprak ve yaprak analizlerinin yapılması ve programların oluşturulması gerekliliği konusunda eğitim çalışmalar yapılacaktır.

4- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Su ürünleri yetiştiriciliği alanında sürdülebilir üretim sağlamak amacıyla kitlesel ölüm ristlerine ve balık hastalıkları riskine karşı balıkçılır alanında sigortacılığın yaygınlaştırılması ve yasallaştırılmasıiçin gerekli uygulama ve teşvikler uygulanacaktır.

5- TEDARİK ZİNCİRİ- İŞLEME VE PAKETLEME

Kooperatif, üretici birliklerin ve benzeri kurumlar aracılığı ile ihtiyaca uygun hammaddenin üretilmesinin sağlanmasına yönelik güçlü bir iletişim sistemi kurulup, dijital bir yazılım sistemi ile desteklenecek ve izlenebilirliği sağlanacaktır.



6-İKLİM

Avrupa Yeşil Mutabakatına tam entegrasyon çalışmalar çerçevesinde, Kurumlarda bilimsel karbon ayak içi ölçüm ve raporlaması ile pilot uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

7- İNSANA YAKIŞIR İŞ

Tedarik zincirinde ve işletmelerde sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik kalite standartların kurulması, yaygınlaştırılması ve sertifikasyon hizmetlerin sağlanması için danışmanlık faaliyetleri desteklenecektir.

8- SU VE ENERJİ

Yağmur suyu, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tarlada ve gıda sanayiinde verimli kullanılmasına ilişkin kamuoyu, yayınları oluşturulacak, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacaktır.

9- KAMU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ORTAK ÇALIŞMA PLATFORMU

Agroekolojik uygulamalar ile butik ve verimli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecektir. Bölgesel dinamikler göz önünde bulundurularak ortak ve katılımcı tarım uygulamaları teşvik edilecektir.

10- DÖNGÜSEL EKONOMİ

Ambalaj geri dönüşümü için depozito uygulama sistemlerinin kurulmasına destek verilecek ve işbirlikleri sağlanacaktır. Üretimin her aşamasında oluşan yardımcı ürünler (Küspe, posa, işlemeye uygun olmayan ürünler, karasu v.b.); hayvan yemi, gübre (kompost, biochar, organaminera uygulamaları) biyogaz, etanol, yağ vb. değerlendirilmesine ilişkin teşvikler sağlanacaktır.