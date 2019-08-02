Süper Lig maçları beIN Sports'da

BeIN Sports ile sorunların çözüldüğü kaydedildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yayın hakları için yayıncı kuruluş beIN Sports ve kulüpler ile resmen anlaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yayın hakları için yayıncı kuruluş beIN Sports ve kulüplerle anlaştığını resmen açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlenen basın toplantısında, "Yayıncı kuruluş ile 2019-20 yılı için geçerli sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly ise, "Böyle bir ligi sadece burada değil, yurt dışında da yayınlayacağımız için mutluyuz." diyerek anlaşmadan duyduğu mutluluğu belirtti.