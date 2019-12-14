Steven Nzonzi kadro dışı

Galatasaray'da süresiz olarak kadro dışı bırakılan Fransız orta saha Steven Nzonzi'nin söylediği söz başını yaktı.

Avrupa kupalarına kötü sonla veda eden, Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü ortaya koyan Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Edinilen son bilgilere göre ise Nzonzi, maç kadrosunda kendisini görmeyince sinirlenip "Gitmek istiyorum" diyerek sitem etti. Akabinde Nzonzi süresiz olarak kadro dışı kaldı.

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken Nzonzi, Terim tarafından yedek kadroda görevlendirildi. Bu kararı beğenmeyip antrenmanı yarıda bırakan 30 yaşındaki oyuncu, kadro dışı bırakıldı.