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SSK Bağ-Kur memur emeklilerine 2020 için maaş farkı zammı
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

SSK Bağ-Kur memur emeklilerine 2020 için maaş farkı zammı

Milyonlarca memur emeklisinin beklediği haber geldi. İlk zamlı maaşlar SSK emeklileri için 17 ila 27 Ocak tarihlerinde hesaplarda olacak.

Milyonlarca memur emeklisinin beklediği haber geldi. İlk zamlı maaşlar SSK emeklileri için 17 ila 27 Ocak tarihlerinde hesaplarda olacak.

2020 Ocak zammı ile beraber emeklilerde yeni maaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. %6,5 zamlı emekli maaşları; SSK emeklileri için ayın 17'sinden, Bağ-Kur emeklileri için 24'ünden itibaren ödenmeye başlanacak. Memur emeklilerine de zam farkı olarak en az 416,28 lira hesaplarına yatırılacak.

Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile start alacak. Emekliler yüzde 5,5 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak olan tarihte hesaplarında görebilecek.

Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım- Aralık-Ocak dönemini alanlara 1 aylık, Aralık- Ocak-Şubat dönemini alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat- Mart dönemini alanlara 3 ay üzerinden fark yatırılacak.


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