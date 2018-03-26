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Sporcularımız İspanya’dan 7 madalya ile döndü
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sporcularımız İspanya’dan 7 madalya ile döndü

Türkiye Tekvando Milli Takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan veren Uluslararası İspanya Açık Tevando Turnuvası’nda 3’ü altın 7 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Milli Takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Uluslararası İspanya Açık Tevando Turnuvası'nda 3'ü altın 7 madalya kazandı.

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TURNUVA'NIN YILDIZI OLDUK

İspanya'nın Alicante şehrinde düzenlenen ve 47 ülkeden toplam 438 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye'yi 3'ü bayan 1'i erkek olmak üzere 14 sporcu temsil etti. Türkiye, turnuvayı 3 altın ve 4 bronz madalya ile tamamladı.

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TOKYO OLİMPİYATLARINDA İDDİALIYIZ

Bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 73 kiloda Nur Tatar Askari ve erkekler 63 kiloda Hakan Reçbser altın madalyanın kazandı. Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, 58 kiloda Emircan Turan ve 80 kiloda Yunus Sarı ile bayanlar 53 kiloda Zelina Ağırıs bronz madalyanın sahibi oldu.

GENEL KLASMANDA ZİRVEYİ ZORLADI

Türkiye bu sonuçlarla bayanlarda takım halinde 2.'nci sırayı alırken, erkeklerde ve genel klasmanda 3.'ncü oldu.


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