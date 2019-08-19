Soldado tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de bir dönem top koşturan Soldoda, İspanya tarihinde yer aldı.

Fenerbahçe'den Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, yeni takımına fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Tecrübeli forvet, La Liga'nın ilk haftasında Villarreal ile deplasmanda oynanan ve 4-4 berabere biten karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Başarılı oyuncu, Real Madrid, Valencia, Getafe, Osasuna ve Villarreal'in ardından Granada formasıyla da ağları sarsarak La Liga'da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu oldu.

34 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, geçtiğimi sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkarken, 7 gol atıp, 6 asist yaptı.