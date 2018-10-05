Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Spartak Trnava'yı ağırlayan Fenerbahçe, İslam Slimani'nin iki golüyle sahadan 2-0 galip ayılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, Avrupa'da coştu. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz, sahasında Slovak ekini Spartak Trnava'yı ağırladı. Sahadna 2-0 galip ayrılan Fenebahçe, hem taraftarıyla barıştı hem de kötü sürece dur dedi.

Fenerbahçe taraftarının büyük ilgi gösterdiği mücadelede sarı-lacivertliler adına sahanın en etkili ismi İslam Slimani oldu. Rakip filelere 2 gol gönderen Cezayirli yıldız, özellikle hava toplarındaki etkili oyunuyla rakip defansa zor anlar yaşattı.

52. ve 68. dakikalarda rakip fileleri sarsan Slimani, takımını sırtlayan isim olurken forvet hattında Ayew ile yakaladıkları uyum, teknik direktör Cocu'yu memnun etti.

FENERBAHÇE-SPARTAR TRNAVA MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI 

17'nci dakikada Isla'nın ortasında arka direkte topla buluşan Eljif'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 

20'nci dakikada Frey'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chudy'de kaldı.

25'inci dakikada Ayew'in ortasında kale önünde buluşan Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

31'inci dakikada Eljif'in ortasında kale önünde topa iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chudy'den oyun alanına geri döndü. Dönen topu Spartak Trnava savunması uzaklaştırdı. 

49'uncu dakikada Frey'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, topun kontrolünün kaybetti. Pozisyonun devamında meşin yuvarlak ile buluşan Frey'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

52'nci dakikada Hasan Ali'nin ortasında savunmadan seken top, Skrtel ile buluştu. Skrtel'in vuruşunda topu kaleci Chudy uzaklaştırmak istedi ancak altıpas içinde oluşan karambolde topla buluşan Slimani'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

54'üncü dakikada Eljif'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ayew'in şutu savunmadan döndü.

57'nci dakikada Ayew topu Eljif'e aktardı. Topla buluşan Eljif, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde Slimani'ye iletti. Slimani'nin pası ile altıpasın sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan Ali'nin vuruşunda kaleci Chudy topu uzaklaştırdı.

64'üncü dakikada Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta çıktı.

68'inci dakikada Ayew'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

87'nci dakikada Rada'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Harun topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. 

MEHMET TOPAL 500'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mehmet Topal, kariyerinin 500'üncü kulüp maçına çıktı. Topal, Spartak Trnava maçının 88'inci dakikasında sarı lacivertli takımın 2 golünü kaydeden Islam Slimani'nin yerine oyuna dahil oldu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Ordu'da bir okula ait istinat duvarı çöktü
Cocu'dan Fenerbahçe taraftarına övgü
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı
Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
Efes'ten biraya ÖTV zammı
Hayvanlara işkence vev kötü muameleye hapis yolu açılıyor
Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Ordu'da bir okula ait istinat duvarı çöktü
Ordu'da bir okula ait istinat duvarı çöktü
Cocu'dan Fenerbahçe taraftarına övgü
Cocu'dan Fenerbahçe taraftarına övgü
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı
MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı
Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
Efes'ten biraya ÖTV zammı
Efes'ten biraya ÖTV zammı
Hayvanlara işkence vev kötü muameleye hapis yolu açılıyor
Hayvanlara işkence vev kötü muameleye hapis yolu açılıyor
Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi
Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi
Akar: Köklerini kazıyıncaya kadar durmak yok
Akar: Köklerini kazıyıncaya kadar durmak yok
Meteoroloji uyardı İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'a transfer oluyor
Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'a transfer oluyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık