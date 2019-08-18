Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Sinan Engin'den transfer itirafı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Sinan Engin'den transfer itirafı

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştüğünü ve transfer yapılacağını söyledi.

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştüğünü ve transfer yapılacağını söyledi.

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Sivasspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. Engin şu açıklamalarda bulundu:

"Sivasspor Beşiktaş'ı deyim yerindeyse eze eze yendi. Maç iyi futbolcuyla kazanılır, bir Adem Ljajic Beşiktaş'a yetmez. Abdullah Avcı'ya dedim ki bir tane santrfor al dedim, 'bakıyoruz alacağız' dedi. 'Bir tane de kanat oyuncusu bakacağız' dedi. Lig başladı ligin kaçıncı haftası, ne zaman oynayacak ne zaman adapte olacaklar. Neden bu transferler bu kadar geçe kaldı.

Göndermeye çalıştığın Quaresma'dan medet umuyorsun. Ankaragücü'nde oynayan Boyd'dan Babel, Onyekuru veya Rodrigues yaratmaya çalışıyorsun. Tutar mı? Bekleyeceğiz. Beşiktaş'ın orta sahası Dorukhan-Medel olmaz, olmuyor. Beşiktaş'ın acilen bir forvet, bir kanat ve bir ön libero alması lazım. Defansı geçtim, bakıyorsun Ruiz üst düzey bir oyuncu değil.

Beşiktaş futbol takımı bu kadrosuna takviye yapmazsa hiç kendini kandırmasın, haftaya 5'lik yapabilir ama deplasmanda sonraki hafta yine bu duruma düşebilir. Bir an evvel bir orta saha, bir forvet çünkü Burak hazırlanana kadar vakit geçecek. Bir de acil kanat lazım. Bunları önümüzdeki hafta nasıl yapacaklar bilmiyorum ama mutlaka alması lazım.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık
Sinan Engin'den transfer itirafı
Milas'da orman yangını
Monaco'ya Diagne önerildi
Erdoğan'a hakaret eden muhtara tutuklama
Luyindama'da Galatasaray'a kötü haber
Benzin ve motorine yeni zam
Sıla'ya nazar değdi
Devran Çağlar toprağa verildi
-
Çok Okunanlar
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
2019 burçların tarihleri değişti mi?
2019 burçların tarihleri değişti mi?
Erdoğan: Enflasyon düşecek
Erdoğan: Enflasyon düşecek
Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık
Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık
Sinan Engin'den transfer itirafı
Sinan Engin'den transfer itirafı
Milas'da orman yangını
Milas'da orman yangını
Monaco'ya Diagne önerildi
Monaco'ya Diagne önerildi
Erdoğan'a hakaret eden muhtara tutuklama
Erdoğan'a hakaret eden muhtara tutuklama
Luyindama'da Galatasaray'a kötü haber
Luyindama'da Galatasaray'a kötü haber
Benzin ve motorine yeni zam
Benzin ve motorine yeni zam
Sıla'ya nazar değdi
Sıla'ya nazar değdi
Devran Çağlar toprağa verildi
Devran Çağlar toprağa verildi
İstanbul sağanak yağışa teslim
İstanbul sağanak yağışa teslim
Meltem Cumbul'dan Demet Akalın'a tepki
Meltem Cumbul'dan Demet Akalın'a tepki
Furkan Göksel'den Arka Sokaklar dizisine veda
Furkan Göksel'den Arka Sokaklar dizisine veda

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji