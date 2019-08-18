Sinan Engin'den transfer itirafı

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştüğünü ve transfer yapılacağını söyledi.

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Sivasspor-Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. Engin şu açıklamalarda bulundu:

"Sivasspor Beşiktaş'ı deyim yerindeyse eze eze yendi. Maç iyi futbolcuyla kazanılır, bir Adem Ljajic Beşiktaş'a yetmez. Abdullah Avcı'ya dedim ki bir tane santrfor al dedim, 'bakıyoruz alacağız' dedi. 'Bir tane de kanat oyuncusu bakacağız' dedi. Lig başladı ligin kaçıncı haftası, ne zaman oynayacak ne zaman adapte olacaklar. Neden bu transferler bu kadar geçe kaldı.

Göndermeye çalıştığın Quaresma'dan medet umuyorsun. Ankaragücü'nde oynayan Boyd'dan Babel, Onyekuru veya Rodrigues yaratmaya çalışıyorsun. Tutar mı? Bekleyeceğiz. Beşiktaş'ın orta sahası Dorukhan-Medel olmaz, olmuyor. Beşiktaş'ın acilen bir forvet, bir kanat ve bir ön libero alması lazım. Defansı geçtim, bakıyorsun Ruiz üst düzey bir oyuncu değil.

Beşiktaş futbol takımı bu kadrosuna takviye yapmazsa hiç kendini kandırmasın, haftaya 5'lik yapabilir ama deplasmanda sonraki hafta yine bu duruma düşebilir. Bir an evvel bir orta saha, bir forvet çünkü Burak hazırlanana kadar vakit geçecek. Bir de acil kanat lazım. Bunları önümüzdeki hafta nasıl yapacaklar bilmiyorum ama mutlaka alması lazım.