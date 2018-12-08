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Sergen Yalçın: Takımımdan Memnunum!
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Spor - - Editör:

Sergen Yalçın: Takımımdan Memnunum!

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dünkü oynanan Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş karşılaşmasında takımının 90 dakika boyunca yaptığı mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Aytemiz Alanyaspor dünkü oynanan Beşiktaş maçında 0-0 tamamlanan maç sonrası basına yaptığı açıklamada önemli bilgiler sundu. Maç öncesi özellikle Beşiktaş ile oynayacağınız maçta 1 puana razı olurmusunuz deseler kesinlikle evet derdim ama maç sonrası bu düşüncem tamamen ortadan kayboldu. Giden 3 puana üzülür duruma geldik.

Sahada oynayan futbolcularımdan çok memnun kaldım. Kaleciler çok iyiydi bizde iyi oynadık ama kaleciyi geçemedik ilk yarı 1 gol atabilseydik maçın seyiri değişir ikinci yarı daha farklı bir durum olurdu. Olmadı ama Savunma oyuncularının oyunundan özellikle çok memnun kaldığını belirten Sergen Yalçın savunmamız çok iyi sahada rol aldı atede etten duvar misali oynadılar. İstekleri arzuları beni önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında daha umutlu olduğunu söyleyen Sergen Yalçın devre arasında takviyelerin kesinlikle yapılacağını açıkladı.


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