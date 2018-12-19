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Serasında uyguladığı yöntem ile gelirini 5'e katladı
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Yaşam - - Editör: Özge KESİCİ

Serasında uyguladığı yöntem ile gelirini 5'e katladı

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan çiftçi, topraklı ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorlanınca topraksız çilek üretimine geçti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayanı Alper Yeğen, 12 yıl boyunca topraklı çilek üretimi yaptı. Topraklı çilek üretimin maliyetlerinden ve işçiliğinde zorlanan Yeğen, 2012 yılında kendisine ait 12 bin metrekare alanda topraksız çilek üretimine geçmeye karar verdi. Araştırmaları neticesinde topraksız üretim sistemini kuran Yeğen, 7 yıldır topraksız çilek üretimi yapıyor. 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidanı bulunan Yeğen verimin aynı metrekare üzerinde topraklı tarıma göre 5 katı olduğunu kaydetti. Yetiştirdiği her bir fidandan 1 kiloya yakın çilek aldığını kaydeden Yeğen, bu şekilde gelirini de 5 katına çıkardığını söyledi.

MASRAFLARIMIZ 5 KAT DÜŞÜYOR

6 yıldır katlı raflarda çilek yetiştirdiğini belirten Yeğen, "Aralık ayı itibari ile hasadımız başladı. Bizim hasadımız Temmuz başına kadar devam eder. Bu 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidemiz var. Topraksız olduğu için kalitemiz iyi, rengimiz güzel. Tadı ise topraklı tarıma göre daha iyi. 2002 yılında Antalya'nın en büyük topraklı çilek üreticisiydim. Topraklardaki zorlukları görünce topraksıza geçtim. İşçilik masraflarından kaçmak ve maliyetlerini düşürmek için geçtim. Gayet memnunum. Toplamamız gayet kolay oluyor. Özel ürün işliyorum. Topraklı tarımda bin metrekare alana 6 bin fide dikebilirsiniz. Bizim bu sistemde 25 bin fide dikiyoruz. Toprakta olsa toplama maliyetleri çok fazla oluyor. Topraklı tarımda bir dönüm alanda 4 ton ürün alınırken topraksız üretimde 18 ton ürün alınıyor. Gelir olarak 5 kat daha fazla kazanç sağlıyoruz. Aynı zamanda da masrafları 5 kat düşüyor" açıklamasını yaptı.

Cocopeat 

Cocopeat, Hindistan cevizi kabuğunun işlemden geçerek topraksı bir yapı oluşması sağlanmış ve tarımda kullanıma elverişli hale getirilmiş bir maddedir. Cocopeat tamamen organik yapısı olması, içeriğinin pH yani asitlik değeri 5.8 ile 6.5 arasında olması ve su tutma kapasitesinin oldukça iyi olmasından dolayı tarımda kullanılmaya oldukça elverişlidir. Sıkıştırılmış olan cocopeat blokları, belli miktarda su ile sulandığında şişerek topraksı yapıya geliyor.  

 


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