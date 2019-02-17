Sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa yine karıştı. Paris'te hükümet karşıtı eylemleri ile geçen yıla damgasını vuran sarı yelekliler bir kez daha sokaklara inerek gösterilerine devam etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te hükümet karşıtı olan sarı yelekliler, üçüncü kez sokağa inerek bir kez daha caddelerin karışmasına neden oldu. Sarı yelekliler, akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak ilk eylemlerini 17 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirmişlerdi.

Üçüncü Kez Sokaktalar

Paris'te Champs-Elysee Caddesi'nde toplanan göstericiler, başkentin farklı sokaklarına dağıldıktan sonra Eyfel Kulesi'nin yanındaki Champs-de-Mars Meydanı'na gelerek burada da gösterilerine bir müddet devam etti. Sarı yelekliler, gösterilerin üçüncü ayını kutlarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı tepkilerini bir kez daha dile getirerek yaşananlara isyan ettiler.