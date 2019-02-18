Rıdvan Dilmen'dan şok Skrtel itirafı!

Dün akşam Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen bazı açıklamalarda bulundu. Dilmen, VAR kararlarına tepki göstererek bu kuralın yanlış uygulandığını vurguladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22, haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray'a 4-1 kaybederken Rıdvan Dilmen hakemin VAR kararlarına büyük bir tepki gösterdi. Mücadelede Feghouli 3 gol atarak hat-trick yaparken Dilmen'den maçın hakemini adeta yerden yere vurdu.

Hakemlere Sert Eleştiri

Rıdvan Dilmen, "Maçın hakemi hakkında aslında pek fazla konuşmaya gerek yok. Gerçekten de çok kötü bir maç yönetti kendisi. Ne Ali Palabıyık'ı ne de Fırat Aydınus'u bazı pozisyonlarda eleştirmek mümkün olmayabilir. Skrtel'in pozisyonu ve bugünkü Diagne'nin pozisyonu karşı karşıya getirildiğinde farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Skrtel'in pozisyonu da Diagne'nin pozisyonu da kırmızı karttı." dedi.