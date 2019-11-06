Real Madrid Galatasaray Şifresiz CBC Sport Canlı izle

Real Madrid Galatasaray şifresiz CBC Sport canlı maç izle! Real Madrid Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar listesi haberimizde. Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta şifresiz hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Real Madrid'e konuk oluyor. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği Real Madrid Galatasaray maçı saat 23.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ile şifresiz olarak CBC Sport kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı ile Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Nacho ile Gareth Bale mücadelede forma giyemeyecekler.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Babel, Belhanda, Andone

REAL MADRİD GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE

Real Madrid Galatasaray maçını şifresiz olarak CBC Sport kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.