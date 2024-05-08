Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Golsüz eşitlikle sonuçlanan ilk maçın ardından Beşiktaş ve Ankaragücü, yarı final rövanşında Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Serdar Topraktepe'nin yönettiği Beşiktaş, kendi sahasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü'nü 1-0 yenerek adını Türkiye Kupası finaline yazdırdı.

Maçın ilk yarısı, iki takımın da temkinli ve kontrollü oyunuyla geçti. Hücum girişimleri olsa da her iki taraf da skoru değiştirecek net fırsatlar yaratamadı. İlk yarı, karşılıklı denemelere rağmen 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise Beşiktaş, oyuna daha fazla hakim olmaya başladı ve 70. dakikada Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Ankaragücü'nün baskısı sonuç vermeyince, maç Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, 23 Mayıs'ta oynanacak Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Bu nedenle final maçı, sadece prestij değil, aynı zamanda Avrupa'da boy gösterme fırsatı açısından da büyük önem taşıyor.

Beşiktaş, Türkiye Kupası tarihinde 17. kez finale yükselirken, daha önce 10 kez kupayı müzesine götürme başarısı göstermişti. Siyah-beyazlılar, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında Türkiye Kupası'nı kazandı. Öte yandan, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonlarındaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırmıştı. Bu yıl kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen Beşiktaş, hem tarihine yeni bir kupa eklemek hem de Avrupa'da mücadele etme fırsatı yakalamak için finalde mücadele edecek.

Ankaragücü, yarı finalde Beşiktaş'a karşı güçlü bir direnç gösterdi, ancak sonuçta turu geçmeyi başaramadı. Ankaragücü'nün Türkiye Kupası macerası sona ererken, Süper Lig'de başarılı sonuçlar alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

Türkiye Kupası finaline giden yolda Beşiktaş'ın başarısı, futbolseverler için heyecan verici bir gelişme oldu. Final maçı öncesi heyecan artarken, her iki takımın taraftarları da bu büyük mücadelede takımlarına destek vermek için sabırsızlanıyor.