Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük karşısında üstün bir performans sergileyerek 4-0'lık galibiyetle finale yükseldi. Trabzonspor, ilk maçta aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından, rövanş karşılaşmasını da rahat bir şekilde kazanarak finalde Beşiktaş'ın rakibi olmaya hak kazandı.

Karşılaşma, İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynandı ve ilk yarıda her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Fatih Karagümrük, 11. dakikada Lasagna'nın sağ kanattan yaptığı etkili bir hücumla gole yaklaşsa da, Güven Yalçın'ın şutu üstten auta çıktı. İlerleyen dakikalarda da her iki takım pozisyonlar bulsa da, ilk yarı golsüz sona erdi.

Trabzonspor, ikinci yarıya etkili başladı. 54. dakikada Visca ile paslaşan Meunier, sağ kanattan ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Arka direkte bulunan Onuachu, topu ağlara göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol, bordo-mavili takımın kendine güvenini artırdı.

Golün ardından Fatih Karagümrük'ün direnci kırıldı ve Trabzonspor kontrolü tamamen ele geçirdi. 69. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan yaptığı etkili hücum sonucunda, kale önünde Fountas, topu kaleci Emre Bilgin'in sağından ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

Trabzonspor, 72. dakikada penaltı kazandı. Edin Visca'nın sağ köşeden kullandığı kornerde, top Fountas'ın şutuyla Can Keleş'in eline çarptı. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu 74. dakikada Umut Bozok kullandı ve topu ağlara göndererek Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğünü sağladı.

Trabzonspor, 77. dakikada bir gol daha bularak galibiyeti pekiştirdi. Rakibini geçtikten sonra sağ taraftan ceza sahasına giren Visca, ortasını ceza sahası çizgisine yakın bir noktadaki Umut Bozok'a yaptı. Umut Bozok, sol ayağıyla gelişine vurdu ve topu ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Fatih Karagümrük gol bulmak için çabalasa da, Trabzonspor savunması ve kaleci Uğurcan Çakır, skoru korumayı başardı. Trabzonspor'un bu net galibiyeti, takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesini sağladı.

Finalde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu galibiyetle moral kazandı ve kupayı kazanmak için büyük bir adım attı.