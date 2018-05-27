Real Madrid 13'üncü kez Avrupa'nın en büyüğü

Avrupa futbounun devi önceki gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan finalde belli oldu. Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan finalde 3-1 galip gelen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Son 3 sezonda zafere ulaşan İspanyol temsilcisi toplamda 13 kez bu kupayı müzesine götürerek Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip olma ünvanını sürdürdü.

Sezonun en flaş takımı Liverpool'da Muhammed Salah'ın sakatlanarak oyun dışında kalması İngilizleri olumsuz etkilerken, Liverpool adına asıl darbe kalei Karius'tan geldi. Alman kalece Benzema ve Bale'in gollerinde yaptığı inanılmaz hatalarla kupayı adeta Real Madrid'e hediye etti.

MAÇIN ÖNEMLİ POZİSYONLARI

İki takımda yaşanan zorunlu değişiklikler, ilk yarıya damga vurdu. Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, mücadeleye devam edemedi ve 31. dakikada yerini Adam Lallana'ya bıraktı. Real Madrid'de ise 37. dakikada sakatlanan Carvajal'ın yerine oyuna Nacho girdi.

Real Madrid, 43'üncü dakikada Ronaldo ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Isco'nun yaptığı ortada topa iyi yükselen Ronaldo'nun ceza sahası içinden sert kafa vuruşunu Liverpool kalecisi Karius çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlığı ağlara yollayan Benzema'nın golü, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda goller art arda geldi

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid'de Liverpool ceza sahasında oluşan karambolde Lallana'nın çıkarmaya çalıştığı top, Isco'nun önüne düştü. İspanyol oyuncunun 48'inci dakikada ceza sahası içinden sert şutu, üst direkten döndü.

Liverpool'un kalecisi Karius'un büyük hatasının ardından ilk golü Real Madrid buldu. Kendi ceza sahasında kontrol ettiği topu eliyle takım arkadaşlarına atmak isteyen Alman kaleci, üzerine gelen Real Madridli Benzema'yı göremedi. Fırsatçılığını gösteren Benzema, ayak uzattığı topu ağlara yollayarak 51'inci dakikada Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Liverpool, aradığı golü çabuk buldu. Milner'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Lovren, topu arka direkteki Mane ile buluşturdu. Senegalli oyuncunun meşin yuvarlak yere inmeden düzgün vuruşunun ardından 55'inci dakikada karşılaşmaya denge geldi: 1-1

Yeniden oyunun kontrolünü ele geçiren Real Madrid'de 61'inci dakikada Isco'nun yerine oyuna giren Gareth Bale, topla ilk buluşmasında güzel bir gole imza attı. Sol kanattan Marcelo'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Galli oyuncu, röveşatayla 64'üncü dakikada topu filelere yolladı: 2-1

Daha fazla oyuncuyla hücuma çıkan Liverpool'da Wijnaldum ile paslaşan Mane'nin 70'inci dakikada ceza sahası dışından sert şutunda, Real Madrid kalecisi Navas'ın müdahale ettiği top direkten döndü.

Real Madrid, kaleci Karius'un maçtaki ikinci büyük hatasının ardından üçüncü golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Bale'ın uzun mesafeden sert şutunu kurtarmak isterken topu ıskalayan Alman kaleci, kalesinde üçüncü golü gördü: 3-1

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Real Madrid, böylece üst üste 3'üncü, toplamda ise 13. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.