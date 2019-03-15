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PSG'den Muslera'ya 15 milyon Euro
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

PSG'den Muslera'ya 15 milyon Euro

PSG, Galatasaray'lı Muslera'yı sezon sezonunda kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

PSG, Galatasaray'lı Muslera'yı sezon sezonunda kadrosuna katmak için resmen harekete geçti.

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçtan önce takımdan gönderileceği haberleri çıkan Muslera karşılaşma sonunda bu iddiaların asılsız olduğunu söylemişti. 32 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için dış basından yeni bir haber geldi.

15 Milyon Euro

Fransız devi PSG'nin Fernando Muslera'yı istediği konuşulurken Kevin Trapp ile ilgilenen sarı kırmızılıların takas teklifinde bulunabileceği ifade edildi. 32 yaşındaki Muslera için 15 milyon euro gibi bir parayı gözden çıkaran PSG'nin bunda oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi.


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