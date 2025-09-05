Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamuda Etkin Yönetim ve Denetim" Koordinasyon Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Vatandaş Odaklı Yönetim, Etkin Denetim" konulu koordinasyon toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yapay zeka ve dijital teknolojilerin kamu denetiminde nasıl etkin bir şekilde kullanılacağını vurgulayarak, bu teknolojilerin vatandaş memnuniyetini artırma ve kamu hizmetlerinde hesap verebilirliği sağlama konusundaki katkılarına dikkat çekti.

Toplantının Amacı ve Katılımcılar

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, çeşitli bakan yardımcıları ve teftiş ile denetim birimlerinin başkanları katıldı. Yılmaz, toplantının kamu hizmetlerinde verimliliği artırma, denetim süreçlerini etkinleştirme ve vatandaşların kamu hizmetlerine olan memnuniyetini yükseltme amacı taşıdığını belirtti.

Denetim Faaliyetlerinin Önemi

Yılmaz, konuşmasında denetimin, yönetim kalitesini artıran koruyucu bir faaliyet olduğunu ifade ederek, "Denetim yalnızca caydırıcı bir mekanizma değil, aynı zamanda kurumlara rehberlik eden bir unsur olarak da değerlidir. Kamu yönetiminde, rehberlik esaslı denetim anlayışının önemi giderek artmaktadır." dedi. Ayrıca, son 23 yılda bu alanda kaydedilen ilerlemeleri ve yapılan yasal düzenlemeleri de açıkladı.

2025 Yılı Denetim Faaliyetleri Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelge çerçevesinde, 2025 yılı için denetim faaliyetlerinin planlı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesine dair değerlendirmeler yapıldı. DDK tarafından, vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik başvuru ve şikayetleri ile bu yıl içinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin sonuçlar hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı.

Teknolojinin Rolü ve Gelecekteki Adımlar

Toplantıda, yapay zeka temelli dijital teknolojilerin denetim süreçlerine entegrasyonu üzerinde de duruldu. Yılmaz, bu teknolojilerin denetimlerin daha hızlı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı yürütülmesine olanak tanıdığını belirtti. Ayrıca, denetim süreçlerinde etkinliğin artırılması için atılması gereken adımların altını çizerek, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin sağlanması amacıyla düzenli ve sistematik denetimlerin önemini vurguladı.

Denetim Alanlarının Belirlenmesi

Toplantıda, eğitimden sağlığa, gıda güvenliğinden iş sağlığına kadar pek çok alanda denetimlerin etkinliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. Kayıt dışı ekonomi, vergi denetimi, bina güvenliği ve siber suçlar gibi konular, denetim faaliyetlerinin öncelikli alanları arasında yer aldı. Kamu hizmetlerinin sunumunda değişen şartlara göre sürekli bir denetim mekanizması oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamu hizmetlerinde hedeflenen vatandaş memnuniyetinin sağlanması için denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, bu süreçte tüm paydaşların iş birliği içerisinde çalışmasının önemini ifade etti.