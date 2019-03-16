Onyekuru Galatasaray'ı istiyor

Galatasaray'da kiralık olarak top koşturan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Onyekuru'nun sarı kırmızılı takımda devam etmek istediğini söyledi.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan 800 bin avro bedelle kiralanan Nijeryalı futbolcu Onyekuru, Galatasaray'a oldukça alıştı. Bu sezon 11 golle sarı kırmızılı takıma katkı sağlayan Onyekuru'nun yöneticilere seslenerek bonservisinin alınmasını istedi.

Onyekuru Sezon Sonu

Sarı kırmızılı yönetim de bu sezon 11 defa gol atsa da istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken ve kilitlenen maçlarda sorumluluk alamayan 21 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alınması konusunda ise şu anda beklemeye başladığı ifade edildi.