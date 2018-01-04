On beş balık türü dünyada yalnızca Konya Havzasında yaşıyor

Konya Havzası, yeryüzünde sadece Konya Havzası'nda yaşayan 15 balık türüne ev sahipliği yapıyor. Bu 15 balık türünün 14'ünün nesli ise dünya üzerinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

NESİLLERİNİN SON ÖRNEKLERİ

Bu nadir balık türlerine Tuz Gölü, Melendiz Çayı, Cihanbeyli İnsuyu, Ereğli Sazlıkları ve Beyşehir Gölü gibi alanlarda halen rastlamak mümkün. Bu alanlar içinde balık türleri için en önemli yaşam alanı ise Beyşehir Gölü Havzası.

12 TÜRÜN YUVASI

Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ve gölün su toplama havzası, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste ölçütlerine göre koruma önceliğine sahip 12 türün yuvası.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin resmi internet sitesine göre bu türlerin yedisi tehlikede (EN), 2'si hassas (VU), 2'si tehlike altına girmeye yakın (NT) ve 1'i için yeterli veri yok (DD) olarak sınıflandırılıyor.

GÖĞCE BALIĞI TAMAMEN TÜKENDİ

Öte yandan, dünya üzerinde sadece Konya'nın Beyşehir Gölü'nde yaşamış olan göğce balığının (Alburnus akili) nesli ise uzmanlara göre tamamen tükendi. Bilim insanları göldeki diğer 12 türün akıbetinin de göğce balığına benzemesinden endişe ediyor.

Konya'nın Beyşehir Gölü'ndeki 12 nesli tühlike altındaki balık türünün yaşabilmesi için Doğa Derneği, Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı desteğiyle yaklaşık bir yıldır çalışıyor.

UZMANLAR KIRMIZI ALARM VERİYOR

Derneğin ve balık uzmanlarının alanda yaptığı saha araştırmalarına göre bu çok nadir türlerin yaşabilmesi gölü besleyen pınarların etkili bir şekilde korunması gerekiyor.

Göldeki doğal yaşam koşullarını kaybetmiş olan Konya'ya özgü bu balık türlerinin dağılışı gölü besleyen dere yataklarına ve pınarlara sıkışmış durumda.

TEHLİKELER BALIĞIN YAKASINI BIRAKMIYOR

Balıklar için büyük öneme sahip pınarların başında aynı zamanda arkeolojik sit olarak korunan Eflatunpınar geliyor. Balık türleri özellikle göle sonradan aşılanan yabancı türler sebebiyle azalıyor.

Balıkların aşamadığı setler, barajlar, deşarj ve sulama kanalları, elektroşokla avlanma, fabrika ve kanalizasyon atıkları diğer tehditler olarak gözleniyor.