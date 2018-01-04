Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
On beş balık türü dünyada yalnızca Konya Havzasında yaşıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

On beş balık türü dünyada yalnızca Konya Havzasında yaşıyor

Konya Havzası, yeryüzünde sadece Konya Havzası’nda yaşayan 15 balık türüne ev sahipliği yapıyor. Bu 15 balık türünün 14’ünün nesli ise dünya üzerinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Konya Havzası, yeryüzünde sadece Konya Havzası'nda yaşayan 15 balık türüne ev sahipliği yapıyor. Bu 15 balık türünün 14'ünün nesli ise dünya üzerinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

1515010029_2_G____ce_bal_______Alburnus_akili

NESİLLERİNİN SON ÖRNEKLERİ

 

Bu nadir balık türlerine Tuz Gölü, Melendiz Çayı, Cihanbeyli İnsuyu, Ereğli Sazlıkları ve Beyşehir Gölü gibi alanlarda halen rastlamak mümkün. Bu alanlar içinde balık türleri için en önemli yaşam alanı ise Beyşehir Gölü Havzası.

1515010249_3_Eflatun_P__nar_Mahmut_Koya__

12 TÜRÜN YUVASI

Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ve gölün su toplama havzası, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Liste ölçütlerine göre koruma önceliğine sahip 12 türün yuvası.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin resmi internet sitesine göre bu türlerin yedisi tehlikede (EN), 2'si hassas (VU), 2'si tehlike altına girmeye yakın (NT) ve 1'i için yeterli veri yok (DD) olarak sınıflandırılıyor.

 

GÖĞCE BALIĞI TAMAMEN TÜKENDİ

Öte yandan, dünya üzerinde sadece Konya'nın Beyşehir Gölü'nde yaşamış olan göğce balığının (Alburnus akili) nesli ise uzmanlara göre tamamen tükendi. Bilim insanları göldeki diğer 12 türün akıbetinin de göğce balığına benzemesinden endişe ediyor.

Konya'nın Beyşehir Gölü'ndeki 12 nesli tühlike altındaki balık türünün yaşabilmesi için Doğa Derneği, Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı desteğiyle yaklaşık bir yıldır çalışıyor.

UZMANLAR KIRMIZI ALARM VERİYOR

 

Derneğin ve balık uzmanlarının alanda yaptığı saha araştırmalarına göre bu çok nadir türlerin yaşabilmesi gölü besleyen pınarların etkili bir şekilde korunması gerekiyor.

Göldeki doğal yaşam koşullarını kaybetmiş olan Konya'ya özgü bu balık türlerinin dağılışı gölü besleyen dere yataklarına ve pınarlara sıkışmış durumda.

TEHLİKELER BALIĞIN YAKASINI BIRAKMIYOR

 

Balıklar için büyük öneme sahip pınarların başında aynı zamanda arkeolojik sit olarak korunan Eflatunpınar geliyor. Balık türleri özellikle göle sonradan aşılanan yabancı türler sebebiyle azalıyor.

Balıkların aşamadığı setler, barajlar, deşarj ve sulama kanalları, elektroşokla avlanma, fabrika ve kanalizasyon atıkları diğer tehditler olarak gözleniyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
On beş balık türü dünyada yalnızca Konya Havzasında yaşıyor
Her dört kişiden biri taksi ücretini kartla ödedi
İdlib’den yeni göç dalgası yetkilileri endişelendiriyor
İran’da devrim muhafızları sokağa indi
Beşiktaş Cenk Tosun transferiyle kasasını doldurdu
Hakan Atilla hakkındaki karara Türkiye'den ilk tepkiler
Trabzonspor Arjantinli yıldızı renklerine bağlıyor
Abdullah Avcı, Emre Akbaba'nın peşinde
İşçi ve memura yeni yılda yapılacak zam oranları belli oldu
-
Çok Okunanlar
Ambargo delme davasında karar çıkmadı
Ambargo delme davasında karar çıkmadı
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Türkiye 170 ülkeye 21 milyar dolar yardım yaptı
Türkiye 170 ülkeye 21 milyar dolar yardım yaptı
İsrail Filistinlileri 24 saat gözlüyor
İsrail Filistinlileri 24 saat gözlüyor
Fatih Terim yeniden Galatasaray’da
Fatih Terim yeniden Galatasaray’da
Erdoğan’dan üç dilde Kudüs açıklaması
Erdoğan’dan üç dilde Kudüs açıklaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Son Haberler
On beş balık türü dünyada yalnızca Konya Havzasında yaşıyor
On beş balık türü dünyada yalnızca Konya Havzasında yaşıyor
Her dört kişiden biri taksi ücretini kartla ödedi
Her dört kişiden biri taksi ücretini kartla ödedi
İdlib’den yeni göç dalgası yetkilileri endişelendiriyor
İdlib’den yeni göç dalgası yetkilileri endişelendiriyor
İran’da devrim muhafızları sokağa indi
İran’da devrim muhafızları sokağa indi
Beşiktaş Cenk Tosun transferiyle kasasını doldurdu
Beşiktaş Cenk Tosun transferiyle kasasını doldurdu
Hakan Atilla hakkındaki karara Türkiye'den ilk tepkiler
Hakan Atilla hakkındaki karara Türkiye'den ilk tepkiler
Trabzonspor Arjantinli yıldızı renklerine bağlıyor
Trabzonspor Arjantinli yıldızı renklerine bağlıyor
Abdullah Avcı, Emre Akbaba'nın peşinde
Abdullah Avcı, Emre Akbaba'nın peşinde
İşçi ve memura yeni yılda yapılacak zam oranları belli oldu
İşçi ve memura yeni yılda yapılacak zam oranları belli oldu
Reflü hastaları diş sağlıklarına daha çok dikkat etmeli
Reflü hastaları diş sağlıklarına daha çok dikkat etmeli
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık