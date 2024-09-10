Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Devam Ediyor, Kırmızı Otomobil Cinayeti Aydınlattı

8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, her geçen gün yeni detaylarla aydınlanmaya devam ediyor. Genç kızın cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi civarındaki bölge, dikkatlice incelenerek ipuçları toplanıyor. Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü, olay yerinde bir kırmızı otomobilin park halinde olduğunun tespit edilmesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Yapılan araştırmalar ve sorgulamalar sonucunda, sıva ustası N.B.’nin Narin’in cansız bedenini amcasından alıp derenin kenarına gömdüğünü itiraf etmesi, olayı çözmek için önemli bir adım oldu.

21 Ağustos: Narin'in Son Görüldüğü An

Narin Güran, en son 21 Ağustos günü saat 15.15'te evine dönerken okulun güvenlik kameralarına takılmıştı. Bu görüntüler, küçük kızın son kez sağ görüldüğü anlar oldu. Güvenlik güçleri, Narin'in kaybolduğu gün ve sonrasında bölgedeki karadan ve havadan yapılan arama çalışmalarını sürdürdü. Ancak kaybolduktan 19 gün sonra Narin’in cansız bedeni, Eğertutmaz Deresi yakınlarında bir çuval içinde, üzeri taş ve çalılarla kapatılmış bir şekilde bulundu. Bu acı keşif, Güran ailesi ve yerel halk arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Kırmızı Otomobilin İpuçları

Narin’in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta, soruşturma ekipleri, Eğertutmaz Deresi’ne giden patika yolda 50 dakika boyunca park halinde duran bir kırmızı otomobil tespit etti. Kamera kayıtları incelenerek bu otomobilin plakası belirlendi ve araca ulaşıldı. Kırmızı otomobilin sürücüsü, sıva ustası N.B., jandarma tarafından gözaltına alındı. N.B.’nin sorgusu sırasında verdiği bilgiler ise soruşturmanın gidişatını değiştirdi.

N.B., sorgusunda Narin’in cansız bedenini amcasından alarak dere kenarına gömdüğünü itiraf etti. Bu şok edici açıklama, Narin’in kayboluşunun ardındaki korkunç gerçeği gözler önüne serdi. N.B.’nin açıklamalarıyla birlikte olay daha da derinleşti ve amcanın da olaya karıştığı ortaya çıktı.

Silinen Mesajlar ve Soruşturmanın İlerleyişi

Soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, Narin'in ölümüne karışan şüphelilerin WhatsApp konuşmalarını incelemek için Meta şirketine başvurdu. Ancak, şirket bu talebe olumsuz yanıt verdi ve mesajların silindiği bilgisi geldi. Bu durum, şüphelilerin olayla ilgili daha fazla kanıtın ortaya çıkmasını engellemek amacıyla mesajlarını sildiği ihtimalini güçlendirdi. Güvenlik kaynakları, soruşturmanın bu önemli aşamasında, dijital delillerin elde edilmesi için alternatif yolları araştırmaya devam ediyor.

Bu arada, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturmada gözaltına alınan 24 şüphelinin sorgusu titizlikle sürdürülüyor. Gözaltındaki bu kişilerin çapraz sorguları devam ederken, yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor ve yargı sürecinde kritik bir aşamaya geçilmesi bekleniyor.

Aile ve Yerel Toplumda Büyük Üzüntü

Narin Güran’ın ölümü, ailesi ve yaşadığı mahallede derin bir üzüntü yarattı. Genç yaşta hayatını kaybeden Narin’in trajik ölümü, Türkiye genelinde de büyük yankı uyandırdı. Halk, küçük kızın ölümüne neden olan kişilerin adalet önüne çıkarılmasını talep ediyor. Soruşturmanın her aşaması yakından takip edilirken, olayın çözülmesi ve adaletin sağlanması, kamuoyu tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Soruşturmanın derinleşmesi ve yeni delillerin ortaya çıkmasıyla birlikte, olayın arkasındaki karanlık noktalar gün yüzüne çıkmaya başladı. Yetkililer, Narin’in ölümüne neden olan tüm şüphelilerin yargı önünde hesap vermesi için çalışmalarını sürdürüyor.