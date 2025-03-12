İstanbul’da Belediyelere Yönelik Terör Soruşturması: 34 Gözaltı!

İstanbul’da bazı belediyelere yönelik terör soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Terör örgütü DHKP/C’ye finans sağladıkları iddia edilen 34 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında eski belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarının da bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma Kapsamında 34 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarıyla bağlantılı kişilere operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, belediye kaynaklarının terör örgütüne finans sağlamak amacıyla kullanıldığı iddiaları üzerine kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Şükrü Genç Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarılan Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in polis ekiplerince yakalandığı bildirildi. Genç’in, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerle maddi ilişkileri olduğu gerekçesiyle soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

İhalelerde Usulsüzlük ve Örgüte Finans İddiaları

Soruşturmada, terör örgütünün finansal destek sağlamak amacıyla belediyelerle bağlantı kurduğu tespit edildi. 2014-2016 yılları arasında belediyelerle yapılan bazı ihale süreçlerinde usulsüzlükler olduğu ve kazanan firmaların örgütle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Özellikle Kazova Tekstil isimli firmanın, örgütün işçi yapılanması olan Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilerek Sarıyer ve Şişli belediyelerinin ihalelerine sokulduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, ihale şartlarına uyulmadan yüksek fiyatlı kazak ve tişört alımları yapıldığı, ürünlerin dağıtımına dair kayıtların belirsiz olduğu ve ihale evraklarında usulsüzlükler tespit edildiği ortaya çıktı.

Operasyon İstanbul ile Sınırlı Kalmadı

Soruşturma kapsamında İstanbul’un yanı sıra Samsun, Bursa ve İzmir’de de 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu toplam 32 kişi gözaltına alındı.

Firari İki Şüpheli de Yakalandı

Operasyonun devamında, daha önce hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yakalanamayan iki firari şüpheli de güvenlik güçlerince tespit edilerek gözaltına alındı.

Belediyelerde Görevli İsimler de Soruşturma Kapsamında

Gözaltına alınanlar arasında, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Medya AŞ’de yönetim kurulu üyesi olan Kalender Özdemir’in de bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der’in ve Maltepe eski belediye başkan yardımcılarından Haydar Battal’ın da gözaltına alındığı bildirildi.

Firari olarak aranan isimler arasında ise, Maltepe Belediye Başkanı’nın eski özel kalem müdürü olan Melih Morsümbül’ün, şu an Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü tespit edildi.

İhalelerden Sorumlu Kişiler de İnceleme Altında

Soruşturmada, Maltepe Belediyesi’nde ihalelerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Sinan Çetiz ile o dönem Sarıyer Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürü olan Hatice Yazlık’ın da soruşturma kapsamında şüpheli olarak değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği iddia edilen tüm faaliyetlerin detaylı şekilde incelendiğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini bildirdi.

Özellikle belediyelerin ihale süreçlerinde şeffaflık ve denetim mekanizmalarının gözden geçirileceği, bu süreçte ihmali bulunan tüm kişilere hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi.