Sessiz Savunma Stratejisi: Ekrem İmamoğlu Sorguda Suçlamaları Net Bir Şekilde Reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen geniş çaplı yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması kapsamında emniyete verdiği ifadenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Soruşturmanın merkezinde; rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verilerin izinsiz elde edilmesi gibi ciddi iddialar yer alıyor. Emniyette yaklaşık dört saat süren sorguda İmamoğlu’nun birçok soruya verdiği yanıt dikkat çekti: “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.”

121 Sayfalık Sessizlik

İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 121 sayfa boyunca süren sorguya, çoğunlukla kısa ve net yanıtlar verdi. Kendisinin aylık gelirini 250 bin lira olarak beyan eden İmamoğlu, mal varlığıyla ilgili olarak “Mal bildiriminde bulundum” diyerek açıklama yaptı. İfade süresince MASAK raporları, şirket ilişkileri, gizli tanık beyanları ve çeşitli ihale süreçlerine ilişkin yöneltilen detaylı sorulara ya teknik bilgi eksikliği gerekçesiyle ya da yöneltilen suçlamaların yersiz olduğunu savunarak yanıt vermemeyi tercih etti.

Gizli Tanıkların İddialarına Ret

İmamoğlu'na, soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanıkların kendisiyle ilişkilendirdiği bazı kişilere ve şirketlere dair yöneltilen sorular da soruldu. Tanıkların iddialarına göre, İBB bünyesinde yapılan ihaleler ve aktarılan paralar belirli isimler üzerinden yönlendiriliyor. Ancak İmamoğlu, bu iddiaların hiçbirini kabul etmedi ve bu tür sorulara da aynı şekilde "Bu soruyu muhatap almıyorum" şeklinde karşılık verdi.

Reklam İhalelerinde Devasa Kamu Zararı İddiası

Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri de, İBB ve bağlı şirketler tarafından yapılan reklam ihaleleriyle ilgili. Sadece üç büyük ihalede toplamda yaklaşık 2 milyar 500 milyon lira kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. İmamoğlu’na bu ihale süreçlerinde şahsi ya da siyasi yönlendirme yapıp yapmadığı soruldu ancak kendisi bu iddiaları da reddetti. Özellikle billboard ve megalight tipi reklam alanlarının usulsüz kullanımıyla ilgili detaylar, dosyada en çok yer kaplayan kısımlar arasında.

Beylikdüzü Dönemi De Soruşturma Kapsamında

İBB Başkanlığı öncesinde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin de bazı iddialar İmamoğlu’na soruldu. 2016 yılında yapılan bir ihalede iş yapılmadan ödeme yapıldığı ve bu olayın medyaya yansımasının ardından belediyenin durumu "sehven ödeme" diyerek kapatmaya çalıştığı iddia edildi. İmamoğlu bu soruya da yanıt vermeyerek, suçlamaları tümüyle reddettiğini tekrarladı.

Uygulamalar ve Veri Güvenliği İddiaları

İstanbulkart ve “İstanbul Senin” uygulamaları üzerinden 16 milyon kullanıcının kişisel verilerinin izinsiz şekilde toplandığı iddiası da sorguda yer aldı. İmamoğlu, bu uygulamaların uluslararası ödüller kazandığını ve milyonlarca kullanıcı tarafından indirildiğini belirtti. Ancak teknik detayların kendi bilgisi dışında olduğunu, dolayısıyla yanıt vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Sorguya Devam Etmeyeceğini Bildirdi

Sorgunun sonunda İmamoğlu’na, sorulara cevap vermediği için ileride ek açıklama yapıp yapmayacağı soruldu. İmamoğlu’nun bu soruya cevabı ise kısa ve net oldu: “Hayır.”