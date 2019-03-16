Moses: Oldukça keyifli bir maçtı

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 2-1 devirdiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Moses, kariyerinde daha önce hiç böyle bir şey yaşamadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Sivasspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrasında takımın son durumunu değerlendirdi.

Önemli Bir Galibiyet

Moses, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Harika bir karakter ortaya koyarak galip gelmesini bildik. Ben oynadığım futboldan her zaman keyif almak isterim. Keyif almak ve daha iyi seviyede olmak adıma elimden ne gelirse de yapmaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.