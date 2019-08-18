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Monaco'ya Diagne önerildi
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Monaco'ya Diagne önerildi

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'yi Monaco'ya önerdi.

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'yi Monaco'ya önerdi.

Galatasaray'da transferi yılan hikayesine dönen Falcao için flaş bir teklif ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımın 2. başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı golcünün durumunu görüşürken, geçen sezonun gol kralı Diagne'yi teklif ettiği öğrenildi. Monaco ile yakın ilişkiler kurduklarını söyleyen Albayrak'ın, Fransız kulübüne, "Diagne'yi düşünür müsünüz? diye sorduğu belirtildi.

Albayrak'ın ayrıca, "Geçen sezon 30 gol attı. Biz de uyum sağlayamadı ama sizde belki çok iş yapar" diyerek öneride bulunduğu, Fransız kulübünün de bu ihtimali değerlendirmeye aldığı aktarıldı. Bunun üzerine Ben Yedder dışında başka forvet takviyesi daha planlayan Monaco kulüp idarecilerinin Diagne'yi ihtimaller arasına yazdıkları belirtildi.

Böylece Monaco'dan Falcao'yu istediği şartlarda almaya hazırlanan Galatasaray, Diagne'yi vererek bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Monaco'nun, alacağı ikinci forvet konusunda pürüz yaşaması halinde son ihtimal olarak Diagne'yi değerlendirme olasılığı bulunuyor.


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