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Mohamed Elneny Beşiktaş'ta
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Mohamed Elneny Beşiktaş'ta

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Arsenal'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny transferinde mutlu sona ulaştı.

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Arsenal'in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, ön libero sorununu Mısırlı ortaya sahayı kadrosuna katarak çözdü. Siyah beyazlılar, Maia'da sorun çıkınca Arsenal'in orta sahasına yöneldi. İngiliz ekibi, Mohamed Elneny'i bedelsiz olarak kiralamayı kabul etti.

Lille forması giyen Thiago Maia ile el sıkışan siyah-beyazlılar, oyuncunun menajerliğini de yapan babası Joel Maia'nın oğlunu Türkiye'ye göndermek istememesi üzerine daha önce de gündemine gelen Mohamed Elneny'e yöneldi. 27 yaşındaki Mısırlı yıldız için Arsenal ile temasa geçen Kartal, yapılan pazarlıklar sonrasında masadan istediğini alarak kalktı.


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