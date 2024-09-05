Olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da dün gece saldırıya uğradı.

İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil yolu Ganita mevkiinde önceki gün saat 22.30 sıralarında Busenaz Sürmeneli saldırıya uğradı.

Kamyonet sürücüsü Sedat Karatay'ın, Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak isteyince olanlar oldu. Busenaz Sürmeneli'ye tokat atıp küfrettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Bir çok suçtan kaydı olan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklandı.