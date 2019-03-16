Mehmet Topal 2 hafta yok

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın sol üst arka adalesinde yırtık tespit edildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında dün sahasında oynadığı DG Sivasspor maçında sakatlandıktan sonra 54. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Mehmet Topal'da yırtık tespit edildi. Mehmet Topal'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

2 Hafta Yok

Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık olan futbolcunun tedavisine hemen başlanırken Milli Takım kadrosunda yer alan Mehmet Topal'ın bu sakatlığından sonra kadrodan çıkarılması ve yerine başka birisinin dahil edilmesi bekleniyor.