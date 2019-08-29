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Mehmet Ekici yalanlaması
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Mehmet Ekici yalanlaması

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Mehmet Ekici transferi ile ilgili olarak açıklama yayınladı.

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Mehmet Ekici transferi ile ilgili olarak açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'nin kendisine kulüp bulmasını istediği ve takımdan ayrılacak olan Mehmet Ekici ile Beşiktaş'ın görüştüğü haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Ekici'ye, "Seni takımımızda görmek isteriz. Abdullah hoca (Avcı) da yepyeni ve dinamik bir takım kuruyor. Bu dinamik kadroda kendine yer bulacağını düşünüyoruz. Kulübünle tüm bağlarını kopardıktan sonra, detayları konuşalım" dediği iddia edilmişti.

Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden Başkan Fikret Orman'ın Mehmet Ekici ile transfer görüşmesi yaptığı haberleri net bir dille yalanlandı.

"Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi'nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır. Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.


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