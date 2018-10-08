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Mecnun Otyakmaz Fenerbahçe maçı öncesi iddialı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Mecnun Otyakmaz Fenerbahçe maçı öncesi iddialı

Süper Lig'de 9'uncu hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz iddialı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de son hafta Malatya deplasmanından 4-4'lük beraberlikle dönen Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor. Cumartesi günü Sivas'ta oynanacak mücadele öncesi açıklamada bulunan Başkan Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe'yi yenecek güçte olduklarını söyledi.

Sivasspor'un Brezilyalı ismi Robinho'nun gösterdiği performanstan memnun olduklarını belirten Başkan Otyakmak, "Robinho bu sezona damga vuracak. İlerleyen haftalarda yükselişe geçeceğiz" diye konuştu.

"TAKIMIMIZ HER MEVKDEKİ OYUNCUSUYLA HAZIR DURUMDA"

İstedikleri gibi bir başlangıç yapamamalarını takıma yeni katılan oyuncuların alışma sürecine bağlayan Otyakmaz, "Lige iyi bir başlangıç yapamadık. Puanımızın biraz daha fazla olmasını isterdik. Transferlerin henüz bitmemiş olması, takımın oturmaması bazı sürpriz sonuçlara sebebiyet verdi. Ama artık takımımız her mevkideki oyuncusuyla hazır durumda. 1-2 ufak sakatlığı bulunan futbolcumuz var. Onlar da takıma katıldığında tam kadro olarak hazır bir şekilde olacağız ve bundan sonraki sonuçların da daha iyi olacağını düşünüyorum. Takımımıza güveniyoruz. İlk 7-8 haftada bazı aksaklıklar oldu, geride kaldık ama bunu kapatabilecek güçteyiz" şeklinde konuştu.

ROBİNHO YAŞINDAKİ  BİR OYUNCUDAN İYİ BİR PERFORMANS

Son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 8 maçta 4 gole ulaşan Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho ile ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Mecnun Otyakmaz, "Robinho, dünya futbolu açısından önemli bir karakter. Bizde de yaşı her ne kadar ilerlemiş olsa da, iri bir fiziğe sahip değil. Ancak tabiri caizse 'kısa tavuk her zaman piliç' derler, minyon yapısı da, yaşlılığını sahaya yansıtmıyor. Neticede de son maçlarda 10 bin kilometrenin üzerinde koşu mesafesine ulaştı. O yaştaki bir oyuncu için iyi bir performans. Bu da ne kadar istekli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"ROBINHO BU SEZONA DAMGA VURACAK"

Robinho'nun takımdaki liderlik özelliğine de vurgu yapan Otyakmaz, "Hem taraftarı motive ediyor, hem de sahadaki tecrübesiyle de maçı kazanabilecek performansa imza atabiliyor. Ancak bu sene son maçlarda farkını hissettirebildi. Ama artık hazır olduğu için, bundan sonra sezona damga vuracağını düşündüğüm oyuncularımızdan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"DOLAR VE EURO BİRAZ DAHA DÜŞERSE SORUNLAR BİTECEKTİR"

Sivasspor Başkanı Otyakmaz, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yerli oyuncularla Türk Lirası üzerinden anlaşma yapılması kararıyla ilgili de, "Kendi kulübümüz adına konuşursam, zaten bizim yerli oyuncularımız TL ile sözleşme imzalıyor. Bu nedenle konu bizi uzaktan yakından ilgilendirmiyor. Ama bizler, önce futbolcuyla konuşup, diyalog yoluyla makul bir noktaya indirmek gibi bir yol izleyeceğiz. Bunun kararını aldık. Bundan sonra da yasalar neyi öngörüyorsa ona göre davranmak gerekir diye düşünüyorum. Ancak o çalkantılı süreç geride kaldı gibi. Dolar ve Euro'nun hem gerilemesi, hem de istikrarlı konuma gelmesi ki biraz daha düşmesini bekliyoruz. Biraz daha düşmesi sonucunda da ortada sonun kalmayacaktır. Sözleşmelerin yenilenmesi gerekmeyecektir" dedi.

"UMARIM FENERBAHÇE, BİZİM MAÇIMIZA KADAR SORUNLARINI ÇÖZMEMİŞ OLUR"

Milli aradan hemen sonra Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor'un başkanı Otyakmaz, rakiplerinin şu anki sorunlarıyla ilgili esprili bir şekilde, "İnşallah o zamana kadar sorunlarını çözmemiş olurlar. Biz de bu furyadan payımızı alalım diyorum" şeklinde konuştu.


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