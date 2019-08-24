Manu'ya darbe!

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta maçında Manchester United evinde Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu.
Old Trafford'da oynanan maçta ev sahibi Manchester United'ın golünü 89. dakikada Daniel James atarken, konuk ekip Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jordan Ayew ve 90+2. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti. Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford 70. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace puanını 4'e yükseltirken, Manchester United da 4 puanda kaldı.