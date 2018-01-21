Manisasporlu futbolculardan görülmemiş protesto

TFF 1. Lig'in 18. Haftasında Çaykur Rizespor ile sahaya çıkan Manisaspor maçtan 3-0 mağlup olarak ayrıldı. Maçtan sonra ise ilginç bir protestoya imza atıldı.

Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor'un futbolcuları, maçtan sonra taraftarların isteğiyle maç boyunca üzerlerinde giydikleri formalarını çıkarıp sahaya bıraktı.

Uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşayan Manisaspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Bu zor süreçte teknik direktör Fatih Tekke ile de yollarını ayıran Manisaspor'da futbolcular bugüne kadar görülmemiş bir protestoya imza attı.

YÖNETİMİ PROTESTO ETTİLER

Siyah-beyazlı futbolcular kaybettikleri maçın ardından taraftarın isteği üzerine formalarını yere bırakarak Başkan Abdullah Mergen ve yönetimini protesto etti. Aylardır paralarını alamayan Manisaspor''lu futbolcular taraftar grubu ''Tarzanlar''ın bu isteğini geri çevirmezken, öfke ve hüznü bir arada yaşadı.

TARZANLAR İSYAN ETTİ

Öte yandan Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor maçı sırasında siyah-beyazlı taraftarlar sık sık AbdullahMergen ve yönetimini istifaya davet etti. ''Burası babanın çiftliği değil'' diyen Tarzanlar; ''Ayağa kalkmayan Mergen''li olsun, Koskoca kulübü ne hale getirdiniz, Yeter Abdullah Mergen yeter, Abdullah Mergen Abdullah Mergen paralar nerede Abdullah Mergen?'' sloganları ile öfkelerini dile getirdiler.