İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli gruplar, Taksim Meydanı'na yürümek istedi, ancak polis bu girişimleri engelledi ve bazı kişileri gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almıştı. Meydana çıkan sokak ve caddeler kapatılırken, kentin farklı bölgelerinde de polis kontrolleri artırıldı.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara müdahale edildi. Ara sokaklardan İstiklal Caddesi'ne geçip Taksim'e ulaşmak isteyen gruplar polis tarafından durduruldu. Direniş gösterenlere müdahale edildi ve yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Bir diğer müdahale Beşiktaş'ta Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir gruba yapıldı. Sloganlar ve flamalarla Barbaros Bulvarı'na çıkmak isteyen gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler otobüslere bindirilerek emniyete götürüldü.

Şişli Darülaceze Caddesi'nde trafiği kapatarak Taksim'e yürümek isteyen başka bir grup da polis müdahalesiyle karşılaştı. Slogan atan bu gruptan 11 kişi gözaltına alındı.

Kurtuluş'ta da Umut-Sen üyeleri slogan atarak Taksim'e yürümek istedi, ancak polis bu girişimi de engelledi. Bu olayda 13 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Dolapdere'den Taksim'e ilerlemeye çalışan bir grup da polis müdahalesiyle durduruldu. Uyarılara rağmen dağılmayan bu gruptan 5 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, çeşitli sendikaların üyelerinden oluşan gruplar Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünde toplanmaya çalıştı. Polis bu gruplara müdahale ederek, gözaltına aldığı kişileri otobüslere bindirip emniyete götürdü.

Mecidiyeköy'de Büyükdere Caddesi'nde kol kola girerek slogan atan bir grup da polis müdahalesine maruz kaldı. Bu olayda 4 kişi gözaltına alındı.