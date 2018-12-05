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Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat görevden alındı
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Dünya - - Editör: Özge KESİCİ

Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat görevden alındı

FETÖ sanığı Akın İpek hakkında hazırladığı bilgi notu nedeniyle Adli Müşavir Abdullah Murat görevden alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) firarisi Hamdi Akın İpek'in iade sürecinde İngiltere makamlarına gönderdiği yazıya ilişkin hakkında inceleme başlatılan ve Türkiye'ye çağrılan Londra Adalet Müşaviri Abdullah Murat'ın görevden alındığı öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca hakkında 30 Kasım'da inceleme başlatılan ve aynı tarihte Türkiye'ye çağrılan Murat, Londra Adalet Müşavirliği görevinden alındı.

Konuya ilişkin yürütülen incelemenin sürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanlığı, FETÖ firari sanıklarının İngiltere'den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan yazıyla ilgili dün açıklama yapmıştı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bir bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir.

Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı; herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir.

Londra Adalet Müşaviri hakkında 30.11.2018 itibarıyle inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır.''

 

 

 

 


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