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Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli ve kamu çalışanlarının beklediği müjdeli haber geldi. Kurban Bayramı öncesi emekliler ikramiyelerini almaya başladı.

Emekli ve kamu çalışanlarının beklediği müjdeli haber geldi. Kurban Bayramı öncesi emekliler ikramiyelerini almaya başladı.

SSK Emeklileri bayram ikramiyelerini dün aldı. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiyeleri bugün ödeniyor.

İkramiye ödemesinden 12 milyon 142 bin emekli ve hak sahibi faydalanabiliyor. 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacak.

NE KADAR YATIRILACAK?

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılıyor. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira.

Bayramdan önce kamuda çalışan işçiler de ikramiye alacak. Bir maaş tutarındaki ilave tediyenin ilk yarısı bugün verilecek. Kamu işçileri, ikramiyelerinin ikinci yarısını 13 Aralık'ta alacak.

Bayram nedeniyle kamu çalışanlarına da maaşları erken ödenecek. Kamu çalışanları bayram sonuna denk gelen maaşlarını 15 Ağustos'ta değil, bugün alacak.


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