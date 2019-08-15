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Kırmızı ete yüzde 20 zam
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

Kırmızı ete yüzde 20 zam

Kırmızı et için yeni bir zam iddiaları ortaya atıldı. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, 2018 yılında et üreticisinin maliyetinin arttığını söyleyerek kırmızı etin yüzde 20 zamlanabileceğini söyledi.

Kırmızı et için yeni bir zam iddiaları ortaya atıldı. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, 2018 yılında et üreticisinin maliyetinin arttığını söyleyerek kırmızı etin yüzde 20 zamlanabileceğini söyledi.

Maliyetlerindeki artışı sattığı ürün fiyatlarına yansıtamadığından yakınan kırmızı et üreticileri yakın bir zamanda zam hazırlığına girdi.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, "2018'de kırmızı et üreticisinin maliyeti yüzde 30-35 arttı. Ancak perakende fiyatlar yalnızca yüzde 10 artabildi. Yüzde 20'lik bir kaybımız varken sütteki zam yüzde 30'u, beyaz etteki zam yüzde 37'yi buldu. Bu yüzden Kurban Bayramı'ndan 1 ya da 1,5 ay sonra kırmızı ete yüzde 20'lik bir zam gelebilir. Piyasa bu oranı kaldırmazsa da fiyatlar en az yüzde 5-10 artacaktır." dedi. Son 10 yıldaki maliyet artışları 2018'e kadar makul seviyede artarken, ekonomik krizin derinleştiği 2018'in ağustos ayından itibaren belirgin bir şekilde artmaya başladığını ve üreticiyi zora soktuğunu kaydeden Yücesan, "Bu durum halkın satın aldığı ürünlerde de anormal fiyat artışlarına yol açtı" diye konuştu.


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