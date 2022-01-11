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Kimya sektörü ihracat rekoruyla yeni yıla girdi
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kimya sektörü ihracat rekoruyla yeni yıla girdi

Kimya sektöründeki önde gelen kuruluşların biraraya geldiği İKMİB başkanlığına Adil Pelister yeniden aday olurken, yapılan açıklamada sektörün 40 Milyar Dolarlık ihracata doğru koştuğu bildirildi.

Kimya sektöründeki önde gelen kuruluşların biraraya geldiği İKMİB başkanlığına Adil Pelister yeniden aday olurken, yapılan açıklamada sektörün 40 Milyar Dolarlık ihracata doğru koştuğu bildirildi.

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ADİL PELİSTER YENİDEN ADAY

2021 yılında gerçekleştirdiği 25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza atan kimya sektörü, 2030 vizyonu doğrultusunda hedeflerini tespit etti. İKMİB'de önümüzdeki icraat dönemi için yeniden Başkan adaylığını açıklayan Adil Pelister, 40 milyar dolarlık ihracat hedefi ile Türk kimya sektörünü küresel ticarette geleceğe taşıyacak ve sanayide dijital dönüşüme öncülük edecek yeni bir ekosistem kuracaklarını belirtti.
Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yerli ürün geliştirme vizyonu doğrultusunda Türkiye'de bir ilk olacak 'Kimya Teknoloji Merkezi' projesini başlattıklarını müjdeleyen Pelister, ihracatın lokomotif sektörü olarak Made in Türkiye kalitesi ile teknolojisin dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceklerini söyledi.

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ÖNÜMÜZDE YEPYENİ HEDEFLER VAR

Türk kimya ihracatının çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ihracatçıları Birliği İKMİB'de yeni dönem için BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister yeniden adaylığını açıkladı. 20121 yılı hedefinin yüzde 25 üzerine çıkarak toplam 25,4 milyar dolarlık rekor ihracat ile ikinci sıradaki yerini korumayı başakan kimya sektörü, 2030 yılı için belirlenen stratejik adamlar ve yüksek teknoloji temelli gelecek vizyonuyla birlikte 40 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanacak.

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KİMYA İHRACATÇILARININ ÖNÜ AÇILDI

2018 yılındaki seçimin ardından güçlü bir yönetim kurulu ile göreve başladıklarını ve kimya ihracatçısına verdikleri sözleri tutmanın gururunu yaşadıklarını belirten Adil Pelister, Göreve gelir gelmez, ihracatçılarımıza tanınan Yeşil Pasaport hakkının üst sınırının indidilmesiyle ilgili sözümüzü yerine getirdik. Bakanlıklarımız nezdinde yaptığımız girişimleri ile ihracat alt sınırının 500 bin dolara çekilmesine öncülük ederek, pasaport süresinin de 2 yıldan 4 yıla uzatılmasını sağladık. Kimya sektörümüzün hammadde ile yarı mamuldeki ithalat bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler raporumuzu hazırladık. Ve ne muklu ki; yatırımda stratejik öncelik verdiğimiz 103 ürün grubundan doksankesiz 'inin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Sağlık ve Kimya Ürünleri Destek Programına' alınmasını sağladık.

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SEKTÖRDE SIÇRAMA YAŞADIK

Dünya'nın dört bir yanından birçok büyük firmanın satın alma heyetlerini, kimya ihracatçılarımızla buluşturduk. Ar_Ge ve Ür_Ge gruplarımızla üretim ve ihracatı arttıracak önemli projeleri destekledik. Söz verdiğimiz gibi ihracatta kimyanın kalıcı ikinciliğini yakaladık ve Cumhuriyet tarihinin rekor ihracat rakamlarına ulaştık. Kimya ailesi olarak bu sıçramayı birlikte başardık. Önümüzdeki dönemde, kimyada yüksek katma değer yaratma hedefiyle sektörümüzü geleceğe taşıyacak stratejik adamlar atacağız. 2030 vizyonumuzla kimya ihracatını geleceğe taşıyacak ve yine birlikte başaracağız" dedi.

KİMYA TEKNOLOJİ MERKEZİ İLE EKOSİSTEM KURACAĞIZ

Kimya sanayinde dijital dönüşüm ve yüksek teknolojiye dayalı katma değerli ürünler için yeni bir modelin temellerini atacaklarına dikkat eçeken Adil Pelister, " Ülkemiz ve dünyanın geleceği açısından en stratejik alanlardan biri kimya sektörü. Savunmadan otomotive, enerjiden sağlığa ve hata gıdaya kadar hayatın her alanında kimyanın ayak için var. Özellikle son dönemde yapay zeka ve hatta sanal evren kavramlarını konuşurken, artık global kimya sektörünün tüm bileşenlerinde yüksek teknoloji ile sanayide dijital dönüşümün etkisini görüyoruz.

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BİLİŞİM VADİSİNDE TEKNOLOJİ ÜSSÜ

 Biz de bu gelişmeler ışığında, sektörümüzün değişim ve dönüşümüne ev sahipliği yapacak yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türk kimya sanayinin gücüne güç katacak ve ülkemiz adına bir ilk olacak. 'Kimya Teknoloji Merkezi' ile yeni bir nesil bir kimya ekosisteminin kurmaya hazırlanıyoruz. Bilişim Vadisi'de konuşlanacak Kimya Teknoloji Merkezi bünyesinde kuracağımız 'Uluslararası Akredite Referans Laboratuvar Hizmetleri', Dijital Kütüphane', 'İhracatı Geliştirme Merkezi' ve 'İnovasyon, Girişimcilik ve Ar-Ge Merkezi' sayesinde, 4 ayrı disiplini tek merkezde bir araya getireceğiz. Kimya Teknoloji Merkezi, Kimya sanayimize ve ihracatımıza eşik atlatacak bir teknoloji üssü vazifesi görecek" diye konuştu.

 


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