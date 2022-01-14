Kartepe Zeray Projesiyle Değer Kazanacak

Yaşama değer katan nitelikle projeler geliştiren Zeray, yeni projesini hayata geçiriyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında konumlanan Zeray Esil Kartepe, 16 blokta 501 daireden oluşacak.

KENTSEL YAŞAMDAN TABİATA DÖNÜŞ



Zeray Esil Kartepe İstanbul'a 45 dakika mesafede yer alan projesiyle dikkat çekiyor. Proje 16 blokta 501 daireden oluşuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanan ve 1+1'den 4+1'e kadar olan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişiyor. Fiyatları 624 bin 450 TL ile 4 milyon 887 bin 500 TL aralığında satışa çıkıyor.



TESLİMAT TEMMUZ 2023'E YETİŞECEK

Proje hakkında konuşan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, mimari tasarımını FE Mimarlık'ın üstlendiği, tabiatla iç içe Zeray esil Kartepe, toplam 37 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulduğunu söyledi. Projenin 16 blok üzerine şekilleneceğini açıklayan Zeki Zeray sözlerini şöyle sürdürdü:" Proje, bahçe dublex, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1, 2+1,3+1,4+1 olmak üzere 501 daireden oluşuyor. Dairelerimizi 2023 yılında teslim etmeyi planlıyoruz".



DAİRELE ÖZEL YÜZME HAVUZU

Geniş ve çeşitli sosyal alanlarıyla ayrıcalıklı ve lüks bir yaşamın kapısını açan projede, dairelere özel yüzme navuzları yer aldığını kaydedenm Zeki Zeray, şunları söyledi: " Mükemmeli ayrıntılarla düşünülmüş özel eğlence ve oyun alhanı, sinema-TV odası, tenis ve basketbol sahaları, fitness salonu, pilates odası, yoğa alanı, squaş kickboks, bilardo, tavla, langırt oyun konsolları, yürüşüy ve hobi alanları gibi çeşitli donatılara sahip. Kış tatili denilince akla gelen yerlerden biri olan Kartepe Kayak Merkezine 15 dakika uzaklıkta bulunan Zeray Esil Kartepe, zorluk derecelerine göre faklı pistlerle kayak ve snowboard sevenleri beklerken, yeşilimaviyi buluşturan sahillerde de yürüyüş imkanı tanıyor. Projeye, izmit Körfezi, İzmit Marina, Seka Park, Kocaeli Fuarı Sahili, Harikalar Sahili, Başiskele, Değirmendere, Karamürsel ve Eskihisar komşu konumda yer alıyor".