Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kayeri'den Kahramanmaraş'a doğru yola çıkan yolcu otobüsü Göksu ilçesinde kaza yaptı. Bir anda yoldan çıkaran şarampole yuvarlanan yolcu otobüsünde 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre korkunç kaza, gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Kamil Koç firmasına ait Kayseri-Kahramanmaraş seferini yapan 55 JA 466 plakalı araç Göksu ilçesi yakınlarında kontrolden çıktı. Şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan yolculardan 7'si olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.