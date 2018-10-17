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Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

Kayseri'den Kahramanmaraş'a giden yolcu otobüsü bir anda yoldan çıkarak şarampole devrildi. Otobüste bulunan 7 yolcu olay yerinde yaşamını yitirirken 24 kişi de yaralandı.

Kayeri'den Kahramanmaraş'a doğru yola çıkan yolcu otobüsü Göksu ilçesinde kaza yaptı. Bir anda yoldan çıkaran şarampole yuvarlanan yolcu otobüsünde 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. 

Edinilen bilgilere göre korkunç kaza, gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Kamil Koç firmasına ait Kayseri-Kahramanmaraş seferini yapan 55 JA 466 plakalı araç Göksu ilçesi yakınlarında kontrolden çıktı. Şarampole devrilen yolcu otobüsünde bulunan yolculardan 7'si olay yerinde hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


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