İşte Serdar Ortaç'ın yeni aşkı

Chloe Loughnan ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran Serdar Ortaç'ın Seksenler dizisinin oyuncusu Özlem Leman Davran ile aşk yaşadığı iddia edildi.

2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz Ağustos ayında tek celsede boşandı. Geçtiğimiz günlerde bir programda "Benim yeni ilişkim falan yok" diyen Ortaç, bombayı patlattı.

49 yaşındaki popçu, Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Sahnede izleyicilerle ara ara sohbet eden Ortaç, sağlığı için ''Turp gibiyim'' derken aşk itirafıyla şaşırttı. Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" diyerek aşka küsmediğini belirtti. Ünlü popçunun yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Özlem Davran olduğu iddia edildi.