Sofi Vuruldu, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Deha’da Gerilim Zirveye Çıktı

Ay Yapım imzalı Show TV dizisi Deha, 29. bölümüyle izleyicilere bir kez daha soluksuz bir gece yaşattı. Her bölümde daha da karmaşıklaşan olay örgüsü, bu defa büyük bir sırrın açığa çıkışıyla gerilimi zirveye taşıdı. Karahan’ın ölümü, Devran’ın ameliyatı ve Sofi’nin vurulmasıyla birlikte dizide kartlar yeniden dağıtılıyor. Bölüm sonunda yaşanan vurulma sahnesi, izleyenlerde adeta şok etkisi yarattı.

Karga ve Devran İş Birliği Ortaya Çıktı

Karga’nın yeniden ortaya çıkışı, herkesin öldüğünü sandığı bir karakterin aslında arka planda bir plan yürüttüğünü gösterdi. Karahan’ın ölümüyle birlikte Karga’nın Devran’la olan gizli iş birliği ortaya çıktı. Bu ortaklık, Karahan’ın ortadan kaldırılmasıyla birlikte resmen harekete geçti. Ancak bu birlikteliğin uzun ömürlü olamayacağı çok geçmeden anlaşıldı.

Devran’ın Sağlığı Beklenmedik Bir Engel Oldu

Tam her şey Devran’ın lehine ilerliyorken, İmre’nin onun hastalığını ailesine açıklaması, dengeleri bozdu. Devran apar topar ameliyata alındı. Ailesi panikle kan ararken sürpriz bir gelişme yaşandı: İskender, Devran’la aynı kan grubuna sahipti ve kan vererek hayatını kurtardı. Bu durum, baba ve oğul arasındaki bağı da yeniden sorgulattı.

Cesur, Devran’ın Yerine Geçiyor

Devran hastane yatağında ölüm kalım savaşı verirken, onun bıraktığı mücadeleyi devralan isim Cesur oldu. İskender’le yaptığı anlaşma sonrası Karga ve İhsan’a yeni bir teklif götüren Cesur, adalet savaşını kendi yöntemleriyle sürdürmeye kararlı olduğunu gösterdi. Baba-oğul cephesinde yeni bir ittifak kurulmuş oldu.

Sofi Tuzağı Fark Etti Ama Kaçamadı

Karga, Devran’ın İmre ile olan ilişkisini öğrenince çılgına döndü. İntikam planını devreye sokan Karga, Kuduz’u kullanarak Sofi’ye tuzak kurdu. Teslimat sırasında durumun bir oyun olduğunu fark eden Sofi, Devran’ı uyarmaya çalıştı. Ancak o an Kuduz tarafından vuruldu. Sofi’nin Devran’a ulaşmaya çalışırken vurulması, ekran başındaki izleyiciyi derinden sarstı.

Yeni Bölümde Merak Zirvede

Yeni bölüm tanıtımında Devran, Sofi’yi ağır yaralı halde buluyor. Yaşadığı panik ve çaresizlik ekranlara yansıyan Devran, Sofi’yi kurtarabilmek için yardım arıyor. İzleyiciler ise tek bir soruya kilitlenmiş durumda: Sofi ölecek mi?

Heyecan ve Gerilim Dolu 29. Bölüm, Sosyal Medyada da Yankı Uyandırdı

Sofi’nin vurulma sahnesi özellikle sosyal medyada gündem oldu. Dizinin hayranları, sahnenin duygusal etkisini paylaşırken bir yandan da Karga ve Kuduz’a olan öfkelerini dile getirdi. “Deha”nın 30. bölümü için beklenti şimdiden tavan yaptı.