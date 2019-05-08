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İstanbul tartışması TBMM Genel Kurulu'nda
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Politika - - Editör: Serkan BAŞTIMAR

İstanbul tartışması TBMM Genel Kurulu'nda

YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı,TBMM Genel Kurul'unda tartışıldı.

TBMM Genel Kurulu,başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplandı.Gündem dışı söz alan milletvekilleri Genel Kurul'da,İstanbul'da seçimin yenilenmesi ile ilgili YSK'nın kararını değerlendirdi.CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım,kürsüye,adalet terazisi heykeli koydu.Seçimin iptal edilmesi yönünde oy kullanan YSK'nın 7 üyesine seslenen Yalım, üzerinde 'Vicdan' yazan dövizi milletvekillerine gösterdi.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın ''AKP -MHP faşist ittifakı,bağlantısı'' sözlerine MHP milletvekilleri oturdukları yerden tepki gösterdi.HDP'li Işık'ın demeçlerine tepki gösteren,MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ''Kışkırtıcı ve hakarete varan bir dil.Bu tahrikkar ve rahatsız edici dil konusunda kendisini uyarıyorum.Faşist,ırkçı bölücü dil kendi dilidir.Kendisini de kınıyorum.Kendi diili de anarşist dilidir'' dedi.

 


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