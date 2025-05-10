Güvenli Türkiye vurgusu: Hedef huzur, kalkınma ve terörsüz yarınlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamalarla, terörle mücadeledeki kararlılığı ve Türkiye’nin geleceğine dair güven veren mesajları öne çıkardı. Yerlikaya, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmanın sadece güvenlik değil, ekonomi ve toplumsal refah açısından da kritik olduğunu vurgularken, iş dünyasına ve topluma ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

Hedef: Güvenli, huzurlu ve güçlü Türkiye

Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, ASKON’un ahlaki değerlerle şekillenmiş vizyonuna ve Türkiye ekonomisine sunduğu katkılara dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olarak, güvenlikten ekonomiye, sosyal adaletten teknolojiye kadar her alanda güçlü bir gelecek inşa etmenin mümkün olduğunu dile getirdi. “Biz bu yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı yapacağız” sözleriyle, yürütülen tüm çalışmaların ortak bir ideali hedeflediğini belirtti.

Terörsüz bir Türkiye mümkün

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarında en dikkat çeken başlık ise terörle mücadeleye yönelik sözleri oldu. “Bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak, terörsüz bir Türkiye’ye ulaşacağız,” diyen Yerlikaya, huzurun olmadığı yerde yatırımın, ticaretin ve kalkınmanın mümkün olmadığını vurguladı. Bu nedenle devletin tüm birimleriyle gece gündüz çalıştıklarını, çocukların geleceğini tehdit eden suç odaklarına asla göz yummadıklarını ifade etti.

Organize suç ve zehir tacirlerine darbe

Yerlikaya, organize suç yapılarıyla ve uyuşturucu şebekeleriyle yürütülen mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini belirtti. “Amaç sadece suçla mücadele değil, aynı zamanda huzuru sürdürülebilir hale getirmektir” diyen Bakan, Türkiye’nin dört bir yanında güvenliğin kalıcı olması için mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

İstanbul Valisi Gül: Huzur yatırım getirir

Toplantıya katılan İstanbul Valisi Davut Gül de ASKON’un şehirde yürütülen birçok projede yer aldığını, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de önemli roller üstlendiğini belirtti. Gül, “İstanbul’da huzur arttıkça, yatırımlar da artacaktır” diyerek, güvenliğin ekonomik büyüme açısından ne kadar belirleyici olduğunun altını çizdi.

ASKON’dan geri dönüş ve istihdam çağrısı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise İçişleri Bakanlığı’nın Suriyelilerin gönüllü ve güvenli dönüş sürecindeki çabalarına teşekkür etti. Aynı zamanda yabancı işgücüyle ilgili yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirten Aydın, tarım, inşaat, tekstil ve ev hizmetleri gibi sektörlerde iş gücü bulmanın zorlaştığını ifade etti. Terörden arındırılmış Doğu ve Güneydoğu’nun artık yatırım için cazip hale geldiğini ve bölgede yeni ekonomik fırsatların doğduğunu vurguladı.

Ekonomik kalkınma için ortak görev

Yerlikaya’nın konuşmasının merkezinde, güvenliğin sadece devletin değil, toplumun ve iş dünyasının da ortak görevi olduğu fikri vardı. “İş dünyamız huzur içinde üretkenleşsin, istihdam artsın, Türkiye büyüsün,” çağrısında bulunan Bakan, istikrarın korunmasının tüm tarafların sorumluluğu olduğunu söyledi.