Yağış ve rüzgar yurdu sardı: 23 il için sarı kodlu uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşerken, 23 il için kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşların ani fırtına, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

İstanbul’da sıcaklık düşüyor, sağanak etkili olacak

İstanbul’da bugün gökyüzü bulutlarla kaplı olacak. Yer yer kuvvetlenen sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklığı da düşüşe geçiyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 16 derece olacak ve bu değer mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredecek. Hafta sonu doğa planı yapanların dikkatli olması gerekiyor.

Rüzgar ve yağış birlikte geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre rüzgar, Marmara’da kuzeyli yönlerden, İç Anadolu, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in iç kesimlerinde ise güneybatı yönlerinden kuvvetli esecek. Rüzgar hızının zaman zaman 60 km/saatin üzerine çıkabileceği ve yer yer fırtına şeklinde etkili olabileceği bildirildi.

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan bölgeler

Yağışların en çok etkili olacağı bölgeler arasında Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale yer alıyor. Bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Su baskını, yıldırım ve dolu gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Sıcaklıklar kuzeybatıda azalıyor, diğer bölgelerde yüksek

Hava sıcaklıkları kuzeybatı bölgelerde düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Güneydoğu Anadolu’da sıcaklık 34 dereceye kadar çıkarken, Doğu Anadolu’da da 30 derece civarında sıcaklıklar görülecek.

Bölgelere göre hava durumu nasıl olacak?

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek.

Ege: Özellikle iç kesimlerde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanaklar görülecek. Kütahya çevresinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz: Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Göller Yöresi'nde öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

İç Anadolu: Konya ve Karaman hariç olmak üzere genelinde sağanak yağış bekleniyor. Ankara ve Eskişehir çevresinde yağışlar kuvvetli olacak.

Karadeniz: Orta ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar iç bölgelerde kuvvetli.

Doğu Anadolu: Bölgenin kuzeyi ile Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Güneyli rüzgarlar 60-70 km/saat hızla esecek.

Denizlerde fırtına uyarısı

Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de rüzgarın fırtınamsı şekilde eseceği belirtiliyor. Doğu Karadeniz’de ise fırtına bekleniyor. Denizcilerin seyir güvenliği açısından dikkatli olması gerekiyor.