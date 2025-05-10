Yeni atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de açıklandı: Kurumlar arası kapsamlı değişiklikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, kamu kurumlarında çeşitli atamalar ve görevden almalar gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu gibi kritik alanlarda önemli isim değişiklikleri yaşandı. Bu atamalarla birlikte devlet kadrolarında kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecine girildiği gözlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yeni il müdürleri

Kararlar doğrultusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya İl Müdürü Veysel Topkaya görevden alındı. Topkaya’nın yerine Niğde İl Müdürü Hilal Ünal getirildi. Aynı bakanlık bünyesinde Kayseri İl Müdürlüğü’ne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğü’ne ise Hüseyin Okan atandı. Ayrıca Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Karaaslan getirildi. Bu değişikliklerin, bakanlığın yerel hizmet ağının etkinliğini artırmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Çevre ve Şehircilik’te görev değişikliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda önemli bir görev değişikliği yaşandı. Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal görevden alındı. Yeni atama yapılmazken, bu değişiklik mekansal planlama politikalarının yeniden ele alınacağı sinyalini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda üç kritik adım

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da değişiklikler dikkat çekti. Başmüfettişlik pozisyonuna müfettiş Hakan Küçükbalcı getirildi. Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker ve Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin görevlerinden alındı. Bu değişiklikler özellikle yerel kültür politikalarının yeniden düzenlenmesine yönelik adımlar olarak yorumlandı.

Sağlık Bakanlığı’nda idari değişimler

Sağlık Bakanlığı’nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cihan Kudu atanırken, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ndeki Genel Müdür Yardımcılığına Fulya Kahraman Aydoğan getirildi. Sağlık sektöründeki idari yapıda yapılan bu güncellemeler, sağlık hizmetlerinin lojistik ve organizasyonel tarafının güçlendirilmesine yönelik olarak değerlendirildi.

Adli Tıp Kurumu’nda akademik atamalar dikkat çekti

Adli Tıp Kurumu’nda ise birçok kritik kurul ve ihtisas biriminde yeni atamalar yapıldı. Altıncı İhtisas Kurulu Başkanlığı’na Uzman Dr. Hasan Ağrıtmış, Birinci İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyeliği’ne Doç. Dr. Ferah Karayel ve Dokuzuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği’ne Uzman Dr. Ebubekir Çetin atandı.

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Prof. Dr. İbrahim Üzün, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığı’na; Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu ise Beşinci İhtisas Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Yedinci Kurul Nöroloji Üyeliği’ne Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, Birinci Kurul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği’ne Prof. Dr. Adem Karbuz, Sekizinci Kurul Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Üyeliği’ne ise Prof. Dr. Bahri Teker atandı.

Bu atamalarla birlikte Adli Tıp Kurumu’nun akademik ve bilimsel altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Yüksek uzmanlık alanlarında yapılan bu değişikliklerin adli süreçlerde uzman görüşlerinin kalitesini artırması bekleniyor.