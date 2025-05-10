Türk-Yunan yakınlaşmasında yeni dönem: Turizmde rekor, ticarette güçlü adımlar

2024 yılı, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerde kayda değer gelişmelere sahne oldu. İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) düzenlenen Türk-Yunan İş Forumu’nda açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iki ülke arasında artan turizm hareketliliği, gelişen ticaret hacmi ve stratejik işbirlikleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç’e göre Türkiye ve Yunanistan artık sadece rakip değil, bölgesel tamamlayıcı güçler olarak hareket edebilecek potansiyele sahip.

Turizmde karşılıklı ilgi artıyor

2024 yılına ait güncel veriler, iki ülke arasında turizmin canlı ve hızlı bir şekilde geliştiğini ortaya koydu. Yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşı Yunanistan’ı ziyaret ederken, 710 bin Yunan turist Türkiye’yi tercih etti. Bu karşılıklı artışta son dönemde uygulamaya konulan vize kolaylıkları ve uygun fiyatlı tatil seçeneklerinin etkili olduğu belirtiliyor. İTO Başkanı Avdagiç, turizmdeki bu büyümenin özel programlarla desteklenerek karşılıklı ziyaretlerin daha da artırılabileceğini ifade etti.

Ticaret hacmi 6 milyar dolara ulaştı

İki ülke arasında 2024 yılı itibarıyla 6 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı. Bu, geçmiş yıllara kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor. Türkiye'nin üretim gücü ile Yunanistan'ın Avrupa’ya açılan kapı olma özelliği, karşılıklı ekonomik ilişkilerin daha derinleşmesini sağlıyor. Avdagiç, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında stratejik bir köprü görevi üstlendiğini, Yunanistan’ın ise bu hatta önemli bir geçiş noktası olduğunu vurguladı.

Lojistikte kota sorunu masada

Bununla birlikte, Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye uyguladığı lojistik kotaları hâlâ çözüm bekleyen önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Avdagiç, transit geçişlerde yaşanan bu sıkıntıların çözümü için Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak ikili görüşmelerin büyük rol oynayacağını belirtti. İTO’nun bu sürece aktif şekilde katkı sunduğunu da ekledi.

İstanbul’un yükselen rolü

İTO Başkanı, İstanbul’un finans, ticaret, lojistik ve turizm açısından küresel düzeyde önemi her geçen gün artan bir merkez haline geldiğine dikkat çekti. 825 binin üzerinde üyesiyle Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan İTO’nun, Teknopark İstanbul ve Start-Up Vakfı gibi projelerle teknolojik dönüşümün öncüsü olduğunu belirtti.

Yunanistan’dan dijital dönüşüm ve yatırım vurgusu

Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou ise Türkiye’nin dijitalleşme ve teknoloji alanında önemli adımlar attığını ifade etti. Türkiye’nin yatırım çekme potansiyelinin arttığını belirten Efraimoglou, karşılıklı yatırımların ülkeler arası ekonomik bağı güçlendireceğini söyledi.

Ortaklık modeli ön plana çıkıyor

İTO Başkanı, sağlık, çevre, kültür, sanat ve ekonomi gibi birçok alanda Türk ve Yunan taraflarının birbirini tamamlayıcı ortaklıklar geliştirebileceğini dile getirdi. Özellikle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi gibi yapılar aracılığıyla diyaloğun kurumsal hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Avdagiç’e göre artık rekabet değil, karşılıklı fayda temelli işbirliği zamanı.