DEM Parti’den barış çağrısı: Çatışmasız yeni bir dönem için ortak sorumluluk zamanı

DEM Parti, kamuoyuyla paylaştığı 8 maddelik açıklamayla, Türkiye’nin son 50 yılına damgasını vuran çatışma sürecinin sona erdirilmesi için tarihi bir fırsatın kapıda olduğunu duyurdu. Açıklamada, PKK’nın kongresinde aldığı kararların barışa giden yolda büyük bir adım olduğuna dikkat çekildi. Bu gelişmenin, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve halkların bir arada yaşama iradesinin güçlenmesi için büyük bir umut taşıdığı vurgulandı.

Barışa açılan kapı: Yeni bir başlangıcın eşiğinde

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en kritik eşiklerinden birinden geçtiği ifade edildi. PKK'nın aldığı kongre kararı ile 50 yıllık çatışmalı sürecin ardından barış ufkuna yaklaşmanın mümkün hale geldiği belirtildi. Bu sürecin, sadece Kürt halkı değil, Türkiye’deki tüm inançların ve etnik grupların ortak geleceği için bir fırsat olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Acının dili, rengi olmaz" denilerek yaşamını yitiren tüm insanlar için saygı duruşunda bulunuldu. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni gibi her kesimin yaşadığı kayıpların ortak bir acı yarattığına dikkat çekildi ve bu ortak kederin, ortak bir geleceğin temeli olabileceği ifade edildi.

Siyasetin sesi öfkenin önüne geçmeli

DEM Parti, çatışmaların sona erdirilmesi için artık inkârın ve silahların değil, siyasetin konuşması gerektiğini belirtti. Açıklamada, “Bu ülkede bundan böyle öfkenin değil demokratik uzlaşının, ayrılığın değil birlikte yaşamın sesi yükselmeli” denildi. Barış ve demokratik çözüm için Meclis’e çağrıda bulunulurken, TBMM başta olmak üzere tüm kurumların bu süreci sahiplenmesi gerektiği belirtildi.

Demokratik çözüm için devletin tüm kademelerine görev düşüyor

DEM Parti, yürütme erkine ve devlet kurumlarına da tarihi bir sorumluluk düştüğünü vurguladı. Açıklamada, çözüm sürecine destek sunan tüm liderlere – özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e – teşekkür edilerek, bu diyaloğun sürmesi gerektiği belirtildi.

Bu yeni dönemde hem iktidarın hem de muhalefetin barışı inşa edecek adımları birlikte atmasının hayati olduğu ifade edildi. Ayrıca, barış sürecinin yalnızca siyasi aktörlerle değil, sivil toplum ve halk desteğiyle başarıya ulaşabileceği hatırlatıldı.

Yarını bugünden kurmak için söz verildi

Açıklamada, DEM Parti olarak barıştan sapmayacaklarının ve toplumsal hafızayı onaracaklarını belirten güçlü bir taahhütte bulunuldu. Partinin, halkların kardeşliği, eşit yurttaşlık ve demokratik siyaset için yılmaz savunucu olacağı duyuruldu. Bu süreçte kaybettikleri yol arkadaşları Sırrı Süreyya Önder’i anarak, onun barış mücadelesini sahiplenmeye devam edeceklerini de vurguladılar.

Barışın Ortadoğu’ya umut, dünyaya ise örnek olabileceği bir irade beyanı olarak nitelendirilen açıklama, “Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır” sözleriyle tamamlandı.