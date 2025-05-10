Erdoğan’dan MÜSİAD’da Net Mesaj: Ekonomide ve Siyasette Tüm Oyunları Bozacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD’ın 28. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin demokrasi, ekonomi ve özgürlükler yolculuğuna dair önemli mesajlar verdi. Hem geçmiş başarıları hem de gelecek hedeflerini ortaya koyan Erdoğan, ülkenin içinden geçtiği ekonomik süreçlere, dış tehditlere ve mücadele stratejilerine dikkat çekti. “Her planı bozacağız, her engeli aşacağız” vurgusuyla yaptığı konuşmada Erdoğan, kararlılıkla yürütülen ekonomi politikaları ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye de geniş yer ayırdı.

MÜSİAD’a Övgü: 35 Yıllık Duruş ve Mücadele

Konuşmasına MÜSİAD’a teşekkür ederek başlayan Erdoğan, sivil toplum kuruluşunun 35 yıldır sürdürdüğü ilkeli ve sağlam duruşun altını çizdi. “MÜSİAD, her zaman demokrasiden, özgürlüklerden yana oldu. Türkiye’nin başarı hikâyesine en çok katkı sunan yapılar arasında yer aldı,” diyen Erdoğan, bu birlikteliğin gelecekte de süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin karşılaştığı birçok zorluğun üstesinden geldiğini hatırlatarak, sabır ve mücadeleyle oluşturulan bu istikrar çizgisinin bozulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Ekonomide Kararlı İlerleyiş ve Reform Hatırlatması

İki yıl önce hayata geçirilen reform programıyla kalıcı ve sürdürülebilir büyümenin temellerinin atıldığını dile getiren Erdoğan, son iki yılda bu alanda ciddi ilerleme sağlandığını vurguladı. “Enflasyonda düşüş, 11 aydır aralıksız sürüyor. Bu sürecin devam edeceğine inanıyoruz,” dedi.

Ayrıca, Türkiye ekonomisinin iç ve dış talepteki geçici dalgalanmalardan etkilenmeyecek yapıya kavuştuğunu söyleyen Erdoğan, son dönemdeki dalgalanmalara rağmen ekonomi yönetiminin başarılı bir performans sergilediğini savundu.

Kayıt Dışılıkla Mücadele: Haksız Rekabetin Önüne Geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasındaki en çarpıcı başlıklardan biri ise kayıt dışı ekonomiyle mücadeleydi. Bu konuyu sadece mali disiplin açısından değil, toplumsal adalet açısından da ele aldığını belirten Erdoğan, “Kayıt dışılığa göz yummak, helal kazançla çalışan kardeşlerimizin hakkını gasp etmektir. Bu nedenle kayıt dışı ekonomiye karşı güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz,” dedi.

Erdoğan ayrıca bu konuda iş dünyasından destek beklediklerini ifade etti. Özellikle MÜSİAD üyelerine seslenerek, “Bu sürece sizlerin aktif katkısı olmadan başarıya ulaşmak mümkün değildir,” diyerek iş dünyasının dayanışmasına vurgu yaptı.

Krizlere Karşı Dirençli Ekonomi Mesajı

Son olarak Türkiye’nin yaşadığı ekonomik dalgalanmalara değinen Erdoğan, yaşanan iniş çıkışların geçici olduğunu ve bu durumların üstesinden gelmeyi bildiklerini söyledi. “Biz bu durumları ne görmezden geliyoruz ne de takılıp kalıyoruz. Her gelişmeyi dikkatle izliyor ve gereken adımları anında atıyoruz,” diyerek istikrarlı yönetimin süreceğini işaret etti.

Cumhurbaşkanı’nın bu konuşması, MÜSİAD üyeleri ve iş dünyası tarafından dikkatle dinlenirken, mesajları önümüzdeki süreçte atılacak ekonomik ve siyasi adımların ipuçlarını da barındırıyor.