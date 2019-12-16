Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İşsiz sayısında korkunç artış
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

İşsiz sayısında korkunç artış

Eylül ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu.

Eylül ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 16,4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,5 puanlık artış ile yüzde 26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,4 puanlık artış ile yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişi azalarak 28 milyon 440 bin kişi, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 46,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 108 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 516 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 55,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,4 puan artarken sanayi sektörünün payı 0,1 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

İş gücü 2019 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 193 bin kişi artarak 33 milyon 6 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 72,6, kadınlarda ise değişim göstermeyerek yüzde 34,9 olarak gerçekleşti.

Eylül 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,2 puan artarak yüzde 36 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yüzde 23,6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 36 bin kişi artarak 28 milyon 111 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 45,6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi azalarak 4 milyon 553 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 13,9 oldu.

sim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 53,0 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 2 bin, hizmet sektöründe 31 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 5 bin kişi azaldı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başkan ve hoca tepkilerin hedefinde
İşsiz sayısında korkunç artış
Ersun Yanal istifa edecek mi?
Yoğun sis uyarısı
Sadık sezonu kapattı
Miha Zajc sezonu kapattı
Milli Piyango'da umut kuyruğu
Steven Nzonzi kadro dışı
Meclis'te şehit parası tartışması
-
Çok Okunanlar
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
Merve Özbey nişanlandı
Merve Özbey nişanlandı
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
Cem Uzan'dan geri dönüş sinyali
Cem Uzan'dan geri dönüş sinyali
Alex de Souza İstanbul'da
Alex de Souza İstanbul'da
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Başkan ve hoca tepkilerin hedefinde
Başkan ve hoca tepkilerin hedefinde
İşsiz sayısında korkunç artış
İşsiz sayısında korkunç artış
Ersun Yanal istifa edecek mi?
Ersun Yanal istifa edecek mi?
Yoğun sis uyarısı
Yoğun sis uyarısı
Sadık sezonu kapattı
Sadık sezonu kapattı
Miha Zajc sezonu kapattı
Miha Zajc sezonu kapattı
Milli Piyango'da umut kuyruğu
Milli Piyango'da umut kuyruğu
Steven Nzonzi kadro dışı
Steven Nzonzi kadro dışı
Meclis'te şehit parası tartışması
Meclis'te şehit parası tartışması
Mekanın Sahibi'ne YouTune engeli
Mekanın Sahibi'ne YouTune engeli
Nzonzi için Torino devrede
Nzonzi için Torino devrede
Alanyaspor ile Antalyaspor yenişemedi
Alanyaspor ile Antalyaspor yenişemedi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji