Isimat Mirin'e Fransa'dan talip

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş forması giyen Nicolas Isimat Mirin'e talip çıktığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın geçen sezonun ikinci yarısında transfer ettiği fakat beklentilerin uzandığında kalan Mirin'e Amiens talip oldu. Fransız kulübü Mirin transferi için teklif yapmaya hazırlandığı ve ilk etapta da kiralama için devreye gireceği kaydedildi.

Beşiktaş yönetimi yeni sezonda sol stoper arayışlarına devam ederken Mirin'in performansının da yetersiz görülmesi üzerine 27 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya hazır olduğu ifade edildi. Isimat Mirin Beşiktaş ile geçen sezon Süper Lig'de 14 maçta görev aldı. PSV Eindhoven'dan Beşiktaş'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.